Этот заразный вейпинг: новый вкус, привычки – старые

Ученые всего мира не могут решить, безопасен вейпинг или все-таки вреден. Последний научный эксперимент ученых из США поднимает новый вопрос: оказывается, вейпинг может вызывать привыкание. Такая теория подталкивает курильщика задуматься над альтернативой, купить электронную сигарету или оставить в кармане пачку сигарет

Как купить электронную сигарету и быть в тренде

Первая электронная сигарета была создана еще в 2003 году китайским фармацевтом Хон Ликом, который имел привычку выкуривать до 40 сигарет в день. В течение последних 14 лет производители научились делать разные по внешнему виду и набору функций электронные сигареты. Купить сегодня можно устройства EGO-формата, механические моды, высоковатные боксмоды. За последние два года вейпинг стал особо популярным: открываются вейп-шопы, где можно купить или обслужить электронные сигареты, проходят вейп-выставки, появляются жидкости с самыми странными вкусами.

Наиболее активную позицию по отношению к вейпингу занимает США. FDA пытается ужесточить правила к магазинам, где клиенты могут купить электронную сигарету, но тут же бывший глава CDC публично заявляет, что вейпинг является здоровой альтернативой курению. Наукой же доказано, что ароматизаторы е-жидкости выделяют в процессе парения акролеины (негативное раздражение слизистых) и формальдегиды (негативное воздействие на ЦНС). Не смотря на неоднозначность научной позиции про электронную сигарету, купить устройство можно на интернет-площадках, в специализированных магазинах, как в США, так в Азии и Европе.

Автор фото: Евгений Тиханович

Новый научный подход: социальное исследование

Наука в очередной раз проводит эксперименты и подвергает сомнениям ответы на вопросы: "Можно ли при помощи вейпа избавиться от никотиновой зависимости?", "Нужно ли купить электронную сигарету, чтобы бросить курить или просто попытаться избавиться от привычки?". В конце 2016 года группа ученых из Чикаго провели масштабное исследование, целью которого стала проверка, вызывает ли вейпинг привыкание и насколько снижает желание курить. Подобное исследование проводилось в 2015 году Центром по контролю и профилактик заболеваний США, но конкретных результатов не принесло.

К участию в эксперименте пригласили случайных 108 людей. Часть добровольцев когда-то пробовали электронные сигареты, часть – парили электронную сигарету в течении последнего месяца, остальные – курили табачные. Все участники были здоровы и за сутки до эксперимента не употребляли алкоголь и наркотические вещества. Ученые не ставили задачу определить, что может заставить человека купить электронную сигарету или заменить ее на табачную, как альтернативу. Перед исследованием участникам не сообщалось о его целях, ученые просто наблюдали за реакцией добровольцев на табачные и электронные сигареты в свободное от манипуляций время. Результаты удивили.

Автор фото: Евгений Тиханович

Как только у курильщиков появилась возможность покурить, они сразу же схватились за табачную или электронную сигарету, не смотря на то, что за каждые пять минут от воздержания участники получали материальное вознаграждение в сумме 20 центов. Когда вейперы начали парить недалеко от курильщиков, перед которыми лежали пепельница, зажигалка и сигарета, последние тут же ее закуривали. Если же первыми подкуривали сигареты курильщики, другие хватались за вейпы. У людей, как выяснили ученые, срабатывал условный рефлекс Павлова. Человек в этот момент думает, попробовать электронную сигарету, купить или попросить у кого-то обычную. Такая быстрая реакция закурить вызвана абсолютно идентичной моторикой. Моторика рук, рта, метод затягивания дыма, движения во время самого процесса – одинаковые. Срабатывает никотиновая зависимость, поэтому вейп вызывает желание затянуть обычную сигарету и наоборот.

Исследование 2016 года доказало, если вы желаете купить электронную сигарету и перейти на вейпинг, то отвыкнуть от никотиновой зависимости и вредной привычки навсегда вряд ли удастся. Однако, факт о том, что вейпинг является все же более здоровой альтернативой, остается фактом.