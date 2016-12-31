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Facebook купил технологию отслеживания взгляда http://www.segodnya.ua/img/article/7848/10_main.1483117257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/10_tn.1483117257.jpg Наука и Технологии Вероятнее всего, Facebook будет улучшать VR-технологию в шлеме виртуальной реальности

Facebook купил технологию отслеживания взгляда

Сегодня, 03:31

Вероятнее всего, Facebook будет улучшать VR-технологию в шлеме виртуальной реальности

Facebook купил технологию отслеживания взгляда. Фото: kelvinler
Facebook купил технологию отслеживания взгляда. Фото: kelvinler

Компания Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, занимающейся технологией по отслеживанию взгляда. Об этом сообщает liga.net.

The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью 99 долларов США для работы за компьютером и программное обеспечение для смартфонов.

Также была разработана технология, позволяющая VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.

Напомним, в начале года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях.

Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR, которая также занимается развитием технологии шлема виртуальной реальности Oculus Rift.

Как отмечает издание стартап, вероятно, будет применяться для улучшения VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus.
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