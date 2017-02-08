Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле
Примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом
Глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2426-2460 миллионов лет назад.
Об этом сообщают геологи, которые выяснили сроки наступления кислородной катастрофы на Земле.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
К своим выводам ученые пришли, проведя датировку магматических пород из Южной Африки. В исследованных образцах при помощи уран-свинцового метода авторы обнаружили химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, отвечающего, по мнению ученых, срокам наступления кислородной катастрофы.
В это время, примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом (полярные шапки распространялись почти до экватора), а гидросфера была практически изолирована от атмосферы.
Ранее ученые полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на сто миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование.
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