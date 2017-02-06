Голограмма политика объявила об участии в президентских выборах (видео)

Сегодня, 16:30

Французский политик Жан-Люк Меланшон выступил одновременно на двух митингах при помощи голограммы


В воскресенье, 5 февраля, Меланшон обратился к своим сторонникам, собравшимся в Лионе, и объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в апреле-мае 2017 года. Участникам митинга в Париже о том же сообщила появившаяся на сцене голограмма.

Трюк подготовила компания Adrénaline Studio. Издание Quartz сообщает, что трансляцию из Лиона проецировали на поверхность сцены. Изображение отражалось в полупрозрачном экране, установленном перед зрителями под углом 45 градусов, создавая иллюзию, что политик находится в Париже.

Президентские выборы во Франции в два тура. Первый состоится 23 апреля, второй — 7 мая.

 
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