Google представил восьмой Android

Сегодня, 08:33

В компании обещают, что ОС наконец научится ограничивать фоновую активность приложений

Android Oreo презентован. Фото: Android Authority
Android Oreo презентован. Фото: Android Authority

IT-гигант Google презентовал восьмую версию операционной системы (ОС) Android.

Как отмечается в блоге компании, Android Oreo будет работать "в два раза быстрее" и сможет лимитировать фоновую активность. Также предлагается синхронизация сохраненных паролей с Google Chrome.

Также в систему включены новые смайлы, а на иконках приложений изменится индикатор непрочитанных сообщений.

Ранее также сообщалось, что в восьмом Android появится опция приостановки загрузки обновлений.

Напомним, официальный релиз Android O состоится в конце этого года. Как известно, фоновая активность приложений – это одна из основных проблем с энергосбережением у пользователей "чистого" Android без оболочек.
android

Вы сейчас просматриваете новость "Google представил восьмой Android". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Вирус заражает смартфоны. Фото: nao24.ru

В Украину пришел новый вирус, который крадет банковские данные

25 Июля, 11:18

Троян распространяется под видом безобидных приложений, например, проигрывателя Adobe Flash Player

Наука и Технологии

В сеть попала первая "живая" фотография нового смартфона Alcatel

21 Апреля, 11:11

Idol 5S получит дисплей на 5,2 дюйма и три гигабайта оперативной памяти 

Наука и Технологии

Отмечается, что Google-переводчик обновится автоматически в приложениях іОЅ и Android. Фото: ukraine.googleblog.com

Google улучшил англо-украинский перевод

21 Апреля, 06:40

Украинский язык присоединился к ряду других языков, которые были обновлены до уровня нейронного перевода, сообщили в компании Google

Наука и Технологии

Все операции, совершенные в офлайн-режиме, сохранятся до подключения к сети. Фото: Pixabay

Instagram вводит серьезное обновление Android-приложения

20 Апреля, 12:35

Изменения для владельцев "айфонов" станут доступны позднее

Наука и Технологии

Скорее всего, новый смартфон или планшет. Фото: @Arubin

Создатель Android опубликовал тизер нового устройства

28 Марта, 05:51

Энди Рубин отметил, что "взволнован тем, как устройство доводится до завершения"

Наука и Технологии

Отправлять счета также можно пользователям, у которых нет аккаунта в Gmail. Фото: Business Insider

Google запустил денежные переводы через Gmail

17 Марта, 03:54

Теперь прямо в своем аккаунте можно запрашивать и переводить средства

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования