Google представил восьмой Android

В компании обещают, что ОС наконец научится ограничивать фоновую активность приложений

IT-гигант Google презентовал восьмую версию операционной системы (ОС) Android.

Как отмечается в блоге компании, Android Oreo будет работать "в два раза быстрее" и сможет лимитировать фоновую активность. Также предлагается синхронизация сохраненных паролей с Google Chrome.

Также в систему включены новые смайлы, а на иконках приложений изменится индикатор непрочитанных сообщений.

Ранее также сообщалось, что в восьмом Android появится опция приостановки загрузки обновлений.

Напомним, официальный релиз Android O состоится в конце этого года. Как известно, фоновая активность приложений – это одна из основных проблем с энергосбережением у пользователей "чистого" Android без оболочек.