Google заплатит 20 млн долларов за успешную миссию на Луне (фото)

Сегодня, 14:00

Определились финалисты международного космического соревнования

Уникальное космическое соревнование от Google.
Уникальное космическое соревнование от Google.

В конце прошлого месяца определились финалисты необычного конкурса — Google Lunar X PRIZE, стартовавшего еще в 2007 году. За право выйти на финишную прямую (а точнее говоря, на орбиту) боролись 16 команд со всего мира. Из них выбрали пятерых участников, которые в этом году отправят к Луне, и попыта­ются посадить на ее поверхность космические аппараты собственной разработки. Новость транслировали многие медиа, но детали этого интересного начинания сообщались весьма кратко и поверхностно. Ре­дакция "Сегодня" вникла в тему лунного состязания более глубоко.

МЕЦЕНАТОВ КОСМОТУРНИРА — В СТУДИЮ

Премиальный фонд конкурса Google Lunar X PRIZE — $30 млн. Из этой суммы $20 млн получает обладатель первого места, $5 млн — второго, а еще $5 млн организаторы разделят между оставшимися участниками в качестве поощрительных премий.

Вознаграждения участникам необычного состязания выплатятся из взносов и пожертвований, поступивших от компании Google и фонда X Prize. Что представляет их себя IT-гигант Google, особо объяснять не нужно. А вот второй меценат рядовому читателю может быть знаком не так хорошо.

X Prize — это премиальный фонд, поддерживающий революционные инновации, призванные улучшать жизнь всего человечества. Направлений деятельности у фонда — около десятка, и сконцентрированы они в сферах энергетики и охраны окружающей среды, освоения океана и космоса, образования и общественного развития, биологии и медицины.

Достижения в деятельности X Prize уже имеются. Например, еще в 2004 году премия Ansari X Prize ($10 млн) была вручена частной компании, которая дважды на протяжении двух недель осуществила суборбитальный (т. е. на высоту около 100 км, туда, где проходит граница атмосферы и космоса) полет на одном и том же корабле многоразового использования. Этим кораблем стал SpaceShipOne, лицензию на который впоследствии приобрел Ричард Брэнсон, известный как успешный предприниматель и большой любитель экстравагантных поступков.

Финансируют
начинание
гигант Google
и фонд
X Prize

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВНЕЗЕМНОЙ ИГРЫ

Претенденты на миллионы долларов от X PRIZE должны осуществить полет на Луну, отвечающий ряду условий.

ПОСАДКА. Все команды-участники должны опустить посадочные модули на спутник Земли таким способом, как они предварительно уведомили жюри (речь идет о времени запуска, дате и месте посадки).

МОБИЛЬНОСТЬ. После прилунения самоходный аппарат должен преодолеть не менее 500 м "над, под или по поверхности" Луны способом, заявленным до полета. Маршрут может быть как прямолинейным, так и представлять собой любую линию между точками, заранее согласованными с жюри конкурса.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ. Каждый аппарат должен передать на землю фото и видео с поверхности Луны. Первая трансляция — после приземления, вторая — после преодоления маршрута. Все трансляции должны содержать: 8 мин. видео высокой четкости (720p); круговые панорамные фотографии с точки приземления и с финишной точки маршрута; изображения, на которых видна значительная часть лунохода и полезной нагрузки; набор данных, предоставленных фондом X PRIZE (видезаписи и аудиосообщения, текстовые сообщения для электронной почты).

СВЯЗЬ ЛУНА — ЗЕМЛЯ. Команда должна передать на луноход 100 КБ данных, предоставленных X PRIZE, а затем ретранслировать эти данные обратно на Землю.
Полезная нагрузка. Каждый космический аппарат должен доставить на Луну полезную нагрузку в виде диска с данными и мемориальной доски. Диск с записанной информацией должен быть закреплен на борту таким образом, чтобы в будущем исследователи Луны могли без проблем его найти и извлечь.

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Командам запрещено государственное финансирование в размере, превышающем 10% стоимости миссии. Ограничение включает в себя как непосредственное финансирование, так и скидки, которые конкурсанты могут получить на услуги или оборудование.

СРОКИ. Миссия должна быть осуществлена в 2017 г.

Также для прохождения в финал командам надлежало до конца 2016 г. подписать контракт на запуск своего аппарата. Контракт служил пропуском для участия в финальном состязании. На каких условиях и с кем его заключать, решали сами участники.

ФИНАЛИСТЫ ГОНКИ

В этом году в погоне за милионными премиями к Луне должны отправиться космические аппараты, созданные командами SpaceIL (Израиль), Moon Express (США), Synergy Moon (международный состав), Team Indus (Индия) и Hakuto (Япония).

SpaceIL

Модуль Sparrow ("Воробей") будет перемещаться по Луне прыжками — благо, сила притяжения там слабая. По задумке, израильский "лунопрыг" коснется лунной поверхности при посадке, оттолкнется — и пролетит за раз все необходимые 500 м. Затем проведет фотосъемку и отправит полученные картинки на Землю. SpaceIL стала первой командой, получившей контракт на доставку лунохода к спутнику Земли еще в 2015 г. Подбросить "Воробья" до Луны взялся сам Илон Маск.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракета Falcon 9 компании SpaceX. Старт запланирован на вторую половину этого года.

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"Лунопрыг". Сигает на 500 м.

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Falcon 9. Повезет "Воробья".

Moon Express

Второй командой, получившей контракт на запуск, оказалась американская Moon Express. Зонд MTV-1X, как надеются создатели, сделает Луну "восьмым континентом" Земли и откроет дорогу к эксплуатации ее ресурсов. "Лунный экспресс" по максимуму (т. е. 10% от сметы) пoлучил пoддержку от aмерикaнскoгo прaвительствa для реализации свoей миссии. Кроме того, Moon Express первым в истории Земли получил у правительства своего государства разрешение на ведение деятельности на других планетах.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракета "Электрон" новозеландской компании Rocket Lab. Ее испытания только начнутся в нынешнем году.

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MTV-1X. Проложит путь будущим лунным геологам и горнякам.

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Носитель. Пока только эскиз.

Team Indus

Самым похожим на уже существующие луноходы (и потому легко узнаваемым) стал ECA индийской команды Team Indus. Несмотря на скромные размеры (вес — 10 кг), он неплохо оснащен аппаратурой. Команде очень помогло грамотное PR-сопровождение проекта: частные инвесторы выделили энтузиастам почти $40 млн! В ходе пребывания на Луне намечено выполнить эксперимент по выращиванию пивных дрожжей в космосе. По этому поводу во многих СМИ шутили, мол, студенты хотят сварить пиво на Луне. На самом деле борьба с грибками (проще говоря — плесенью) весьма актуальна для пилотируемых полетов: на всех космических станциях принимаются специальные меры для избавления от такого малоприятного соседства.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракета-носитель PSLV индийского космического агентства (Indian Space Research Organization) — надежная, проверенная многими запусками система.

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ECA. Чем-то похож на советские луноходы.

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PSLV. Индийская ракета.

Hakuto

Детище одноименного стартапа при поддержке космического агентства Японии (JAXA). Название лунохода переводится как "Белый кролик": оно возникло из японских сказок и того факта, что, по мнению японцев, темные пятна на Луне повторяют силуэт этого животного. Оборудование "кролика" позволяет получить панорамные фото и видеоролики, но не более того. Но интересна транспортная составляющая: ходовая часть "Хакуто" — уникальная система из двухколесного "Тетриса" и четырехколесного Moonraker (можно приблизительно перевести как "лунная борона"), работающих в сцепке.

Средство доставки. Тот же носитель PSLV, который "повезет" луноход индийской команды. Когда Team Indus бронировала местo для себя, то оказалось, что остается достаточно свободного места. Индийцы и японцы быстро нашли общий язык, поэтому Hakuto отправится в космос одним рейсом вместе с конкурентом с индийского космодрома Шрихарикота.

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Hakuto. Луноход от японской команды.

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Индия. Космодром Шрихарикота.

Synergy Moon

Международная команда Synergy Moon представляет объединение нескольких стартапов космической направленности. Ее творение — небольшой луноход, по размерам сравнимый с коробкой для обуви, и весь покрыт солнечными батареями. Аппарат выполнит фото- и видеосъемку, и доставит на Луну несколько альбомов рок-музыки.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракету Neptune 8 предоставит компания Interorbital Systems — один из участников Synergy Moon. Правда, даже испытательных стартов носителя еще не было. Запуск ракеты к Луне будет произведен из международных вод у побережья Калифорнии во второй половине 2017 г.

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Neptune 8. Не взлетал ни разу.

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Меломан. Повезет рок-музыку.
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Автор:

Андрей Мазур

Источник:

"Сегодня"

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