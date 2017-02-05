Google заплатит 20 млн долларов за успешную миссию на Луне (фото)

В конце прошлого месяца определились финалисты необычного конкурса — Google Lunar X PRIZE, стартовавшего еще в 2007 году. За право выйти на финишную прямую (а точнее говоря, на орбиту) боролись 16 команд со всего мира. Из них выбрали пятерых участников, которые в этом году отправят к Луне, и попыта­ются посадить на ее поверхность космические аппараты собственной разработки. Новость транслировали многие медиа, но детали этого интересного начинания сообщались весьма кратко и поверхностно. Ре­дакция "Сегодня" вникла в тему лунного состязания более глубоко.

МЕЦЕНАТОВ КОСМОТУРНИРА — В СТУДИЮ

Премиальный фонд конкурса Google Lunar X PRIZE — $30 млн. Из этой суммы $20 млн получает обладатель первого места, $5 млн — второго, а еще $5 млн организаторы разделят между оставшимися участниками в качестве поощрительных премий.

Вознаграждения участникам необычного состязания выплатятся из взносов и пожертвований, поступивших от компании Google и фонда X Prize. Что представляет их себя IT-гигант Google, особо объяснять не нужно. А вот второй меценат рядовому читателю может быть знаком не так хорошо.

X Prize — это премиальный фонд, поддерживающий революционные инновации, призванные улучшать жизнь всего человечества. Направлений деятельности у фонда — около десятка, и сконцентрированы они в сферах энергетики и охраны окружающей среды, освоения океана и космоса, образования и общественного развития, биологии и медицины.

Достижения в деятельности X Prize уже имеются. Например, еще в 2004 году премия Ansari X Prize ($10 млн) была вручена частной компании, которая дважды на протяжении двух недель осуществила суборбитальный (т. е. на высоту около 100 км, туда, где проходит граница атмосферы и космоса) полет на одном и том же корабле многоразового использования. Этим кораблем стал SpaceShipOne, лицензию на который впоследствии приобрел Ричард Брэнсон, известный как успешный предприниматель и большой любитель экстравагантных поступков.

Финансируют

начинание

гигант Google

и фонд

X Prize

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВНЕЗЕМНОЙ ИГРЫ

Претенденты на миллионы долларов от X PRIZE должны осуществить полет на Луну, отвечающий ряду условий.

ПОСАДКА. Все команды-участники должны опустить посадочные модули на спутник Земли таким способом, как они предварительно уведомили жюри (речь идет о времени запуска, дате и месте посадки).

МОБИЛЬНОСТЬ. После прилунения самоходный аппарат должен преодолеть не менее 500 м "над, под или по поверхности" Луны способом, заявленным до полета. Маршрут может быть как прямолинейным, так и представлять собой любую линию между точками, заранее согласованными с жюри конкурса.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ. Каждый аппарат должен передать на землю фото и видео с поверхности Луны. Первая трансляция — после приземления, вторая — после преодоления маршрута. Все трансляции должны содержать: 8 мин. видео высокой четкости (720p); круговые панорамные фотографии с точки приземления и с финишной точки маршрута; изображения, на которых видна значительная часть лунохода и полезной нагрузки; набор данных, предоставленных фондом X PRIZE (видезаписи и аудиосообщения, текстовые сообщения для электронной почты).

СВЯЗЬ ЛУНА — ЗЕМЛЯ. Команда должна передать на луноход 100 КБ данных, предоставленных X PRIZE, а затем ретранслировать эти данные обратно на Землю.

Полезная нагрузка. Каждый космический аппарат должен доставить на Луну полезную нагрузку в виде диска с данными и мемориальной доски. Диск с записанной информацией должен быть закреплен на борту таким образом, чтобы в будущем исследователи Луны могли без проблем его найти и извлечь.

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Командам запрещено государственное финансирование в размере, превышающем 10% стоимости миссии. Ограничение включает в себя как непосредственное финансирование, так и скидки, которые конкурсанты могут получить на услуги или оборудование.

СРОКИ. Миссия должна быть осуществлена в 2017 г.

Также для прохождения в финал командам надлежало до конца 2016 г. подписать контракт на запуск своего аппарата. Контракт служил пропуском для участия в финальном состязании. На каких условиях и с кем его заключать, решали сами участники.

ФИНАЛИСТЫ ГОНКИ

В этом году в погоне за милионными премиями к Луне должны отправиться космические аппараты, созданные командами SpaceIL (Израиль), Moon Express (США), Synergy Moon (международный состав), Team Indus (Индия) и Hakuto (Япония).

SpaceIL

Модуль Sparrow ("Воробей") будет перемещаться по Луне прыжками — благо, сила притяжения там слабая. По задумке, израильский "лунопрыг" коснется лунной поверхности при посадке, оттолкнется — и пролетит за раз все необходимые 500 м. Затем проведет фотосъемку и отправит полученные картинки на Землю. SpaceIL стала первой командой, получившей контракт на доставку лунохода к спутнику Земли еще в 2015 г. Подбросить "Воробья" до Луны взялся сам Илон Маск.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракета Falcon 9 компании SpaceX. Старт запланирован на вторую половину этого года.

"Лунопрыг". Сигает на 500 м.

Falcon 9. Повезет "Воробья".

Moon Express

Второй командой, получившей контракт на запуск, оказалась американская Moon Express. Зонд MTV-1X, как надеются создатели, сделает Луну "восьмым континентом" Земли и откроет дорогу к эксплуатации ее ресурсов. "Лунный экспресс" по максимуму (т. е. 10% от сметы) пoлучил пoддержку от aмерикaнскoгo прaвительствa для реализации свoей миссии. Кроме того, Moon Express первым в истории Земли получил у правительства своего государства разрешение на ведение деятельности на других планетах.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракета "Электрон" новозеландской компании Rocket Lab. Ее испытания только начнутся в нынешнем году.

MTV-1X. Проложит путь будущим лунным геологам и горнякам.

Носитель. Пока только эскиз.

Team Indus

Самым похожим на уже существующие луноходы (и потому легко узнаваемым) стал ECA индийской команды Team Indus. Несмотря на скромные размеры (вес — 10 кг), он неплохо оснащен аппаратурой. Команде очень помогло грамотное PR-сопровождение проекта: частные инвесторы выделили энтузиастам почти $40 млн! В ходе пребывания на Луне намечено выполнить эксперимент по выращиванию пивных дрожжей в космосе. По этому поводу во многих СМИ шутили, мол, студенты хотят сварить пиво на Луне. На самом деле борьба с грибками (проще говоря — плесенью) весьма актуальна для пилотируемых полетов: на всех космических станциях принимаются специальные меры для избавления от такого малоприятного соседства.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракета-носитель PSLV индийского космического агентства (Indian Space Research Organization) — надежная, проверенная многими запусками система.

ECA. Чем-то похож на советские луноходы.

PSLV. Индийская ракета.

Hakuto

Детище одноименного стартапа при поддержке космического агентства Японии (JAXA). Название лунохода переводится как "Белый кролик": оно возникло из японских сказок и того факта, что, по мнению японцев, темные пятна на Луне повторяют силуэт этого животного. Оборудование "кролика" позволяет получить панорамные фото и видеоролики, но не более того. Но интересна транспортная составляющая: ходовая часть "Хакуто" — уникальная система из двухколесного "Тетриса" и четырехколесного Moonraker (можно приблизительно перевести как "лунная борона"), работающих в сцепке.

Средство доставки. Тот же носитель PSLV, который "повезет" луноход индийской команды. Когда Team Indus бронировала местo для себя, то оказалось, что остается достаточно свободного места. Индийцы и японцы быстро нашли общий язык, поэтому Hakuto отправится в космос одним рейсом вместе с конкурентом с индийского космодрома Шрихарикота.

Hakuto. Луноход от японской команды.

Индия. Космодром Шрихарикота.

Synergy Moon

Международная команда Synergy Moon представляет объединение нескольких стартапов космической направленности. Ее творение — небольшой луноход, по размерам сравнимый с коробкой для обуви, и весь покрыт солнечными батареями. Аппарат выполнит фото- и видеосъемку, и доставит на Луну несколько альбомов рок-музыки.

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ. Ракету Neptune 8 предоставит компания Interorbital Systems — один из участников Synergy Moon. Правда, даже испытательных стартов носителя еще не было. Запуск ракеты к Луне будет произведен из международных вод у побережья Калифорнии во второй половине 2017 г.

Neptune 8. Не взлетал ни разу.

Меломан. Повезет рок-музыку.