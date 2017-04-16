Гроза НЛО: российский робот-космонавт "Федор" стреляет из двух рук

Робот овладел навыком стрельбы с двух рук, и теперь специалисты дорабатывают мелкую моторику и алгоритмы принятия решений

Российский робот-космонавт FEDOR научился стрелять с двух рук, так что в случае нападения пришельцев у землян появился надежный защитник. Теперь инженеры работают над мелкой моторикой, чтобы робот в суматохе не подстрелил своих, – пишет "Популярная Механика".

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин написал в своем твиттере, что робот овладел навыком стрельбы с двух рук, и теперь специалисты дорабатывают мелкую моторику и алгоритмы принятия решений. Поначалу, впрочем, Рогозин не объяснил, зачем будущему пилоту способности ведения огня, однако позже вице-премьер уточнил, что стрелковые тренировки для искусственного интеллекта — это "способ обучения машины выделять приоритеты, причем мгновенно, и принимать решение. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах", — написал Рогозин.

Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений@fpi_russia pic.twitter.com/jREgpgEy14 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 апреля 2017 г.

Тем временем, в сети даже появилось видео с наглядной демонстрацией русских боевых роботов (и "Федора" в том числе"):

Напомним, что FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), по словам генерального конструктора по пилотируемым системам и комплексам "Роскосмоса" Евгения Микрина, будет первым пилотом нового российского космического корабля "Федерация", летные испытания которого пройдут в 2021 году.