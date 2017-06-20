Ракеты будут запущены с мыса Канаверал и базы Вандерберг

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск сразу двух ракет Falcon 9 в течение ближайших дней. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Если будет выдержан график, в течение 48 часов будут запущены два Falcon 9 (с мыса Канаверал и базы Вандерберг) в эти выходные", – сообщил Маск.

Falcon 9 – группа одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей компании SpaceX. Первый запуск новой ракеты-носителя состоялся в 2010 году. При стартовой массе до 549 тонн ракеты этого семейства могут нести нагрузку массой до 22,8 тонны.

Как сообщалось, в мае нынешнего года SpaceX запустила две ракеты SpaceX. На орбиту был выведен семитонный коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 и разведывательный спутник для военных нужд.