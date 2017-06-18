Илон Маск показал, как собирают ракеты Falcon

Вчера, 23:45

Ракеты-носители собирают на заводе в Калифорнии

Ракеты-носители собирают на заводе в Калифорнии, кадр видео
Ракеты-носители собирают на заводе в Калифорнии, кадр видео

Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как собирают ракеты-носители Falcon на заводе в Хоторне, штат Калифорния (США). Соответствующее видео он обнародовал в своем Twitter.

Напомним, 4 июня, после двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году.

На следующий день на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.
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