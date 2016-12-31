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Имплант для пениса поднимет его простым нажатием на кнопку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/77_main.1483142332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/77_tn.1483142332.jpg Наука и Технологии Благодаря новому импланту, можно будет поднять даже павшего бойца с помощью обыкновенного ключ-брелка

Имплант для пениса поднимет его простым нажатием на кнопку (видео)

Сегодня, 02:40

Благодаря новому импланту, можно будет поднять даже павшего бойца с помощью обыкновенного ключ-брелка

Устройство представляет собой металлический змеевик, сделанный из сплава титана с никелем, который может растягивать и расширить в размерах. Фото: aliexpress.com
Устройство представляет собой металлический змеевик, сделанный из сплава титана с никелем, который может растягивать и расширить в размерах. Фото: aliexpress.com

Эректильная дисфункция — это одна из самых печальных проблем, с которой сталкиваются не только пожилые мужчины, но и те, кто пережил раковые заболевания или серьезные травмы. К счастью, урологи нашли ответ: благодаря новому импланту, можно будет поднять даже павшего бойца с помощью обыкновенного ключ-брелка.

До сих пор альтернативы были весьма примитивными: насосы с неудобными насадками или же устройства, которые оставляют у пациента постоянную эрекцию, весьма болезненную и назойливую. Но выход был найден: агентство Daily Mail рассказывает, что урологи из Университета Висконсин-Мэдисон разработали потенциально новаторский имплант, который может вознести ваш стяг к небесам с помощью лишь небольшого нагревания.

Устройство представляет собой металлический змеевик, сделанный из сплава титана с никелем, который может растягивать и расширить в размерах. На практике, основной задачей было адаптировать его к реальным или желаемым размерам пениса каждого пациента. Устанавливается он просто: хирург делает небольшой надрез у основания вашего достоинства и имплантирует в него металлическую катушку. При температуре тела устройство остается вялым, но при нагревании распрямляется и приобретает жесткость.

Доктор Брайан Ле и его команда все еще экспериментируют, чтобы подобрать наилучший метод индукции. Их исследование показало, что в настоящий момент устройство нагревается во время контакта кожи с горячей водой, к примеру, когда пациент принимает ванну. Это значительный минус, ведь из-за этого каждый раз во время гигиенических процедур люди будут вынуждены испытывать определенный… дискомфорт. Сейчас ученые работают над концепцией индуктора с элементом управления в стиле ключ-брелок, создающим слабое электрическое поле. Да-да, пациенты буквально смогут включать и отключать свою "боеготовность" путем простого нажатия на кнопку! Примечательно еще и то, что такой способ позволяет проводить тепло без нагрева ткани и органических волокон.
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