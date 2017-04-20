Instagram вводит серьезное обновление Android-приложения

Сегодня, 12:35

Изменения для владельцев "айфонов" станут доступны позднее

Все операции, совершенные в офлайн-режиме, сохранятся до подключения к сети. Фото: Pixabay
Все операции, совершенные в офлайн-режиме, сохранятся до подключения к сети. Фото: Pixabay

На проходящей сейчас в Сан-Франциско конференции разработчиков F8, компания Facebook похвасталась новыми достижениями сервиса Instagram и рассказала о нововведениях в программе.

Хвасталась Facebook количеством пользователей в Instagram — их число перевалило за 600 млн человек, пишет TechCrunch.

80% из них живут не на территории США и в компании считают, что эти люди сильно обеспокоены экономией мобильного трафика. Поэтому приложение Instagram для Android получило офлайн режим.

Теперь без доступа к сети пользователи Instagram смогут видеть весь загруженный до этого контент, сохранять понравившиеся снимки, писать комментарии под фото, ставить лайки, удалять и добавлять друзей и заходить на свой профиль. Как только интернет появится, все сделанные изменения вступят в силу.

По мнению руководства Facebook, iOS-пользователи Instagram видимо могут позволить себе больше трат на интернет, поэтому офлайн-режим для владельцев iPhone введут позже.
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Источник:

gagadget.com

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