Интересный эксперимент: что будет, если выстрелить, двигаясь со скоростью пули (видео)

Сегодня, 06:03

Значит ли это, что пуля останется на месте и никуда не полетит


Предположим, что вы мчитесь со скоростью около 300 км/ч и за вами гонятся преступники. Чтобы оторваться от погони, вы решаете отстреливаться, но вот незадача: пуля из вашего оружия двигается с точно такой же скоростью, с которой вы двигаетесь. Итак, вы едете вперед со скоростью 300 км/ч и собираетесь стрелять назад со скоростью 300 км/ч. Что произойдет с пулей?

Значит ли это, что она останется на месте и никуда не полетит? На первый взгляд это может показаться глупым вопросом. Однако на самом деле это весьма интересная задача, так как ее решение может пригодиться инженерам, разрабатывающим, к примеру, хвостовые системы стрельбы для боевых самолетов, которые будут стрелять в направлении, обратном полету.

Если вы двигаетесь со скоростью пули, но в обратном направлении, очевидно, пуля никуда не полетит и просто упадет вниз. Но в реальности все немного сложнее. Во-первых, даже если пуля может лететь со скоростью 300 км/ч в обратном направлении (с точно такой же скоростью, что и вы), ей понадобится немного времени, чтобы достичь такой скорости. Таким образом, пуля не упадет сразу вниз, как только как нажать на курок.

Кроме того, стоит учесть сопротивление воздуха и то, что в случае огнестрельного оружия пуля будет вращаться. И то, и другое приведут к тому, что пуля немного отклонится от курса и не упадет ровно вниз. В видео из программы Mythbusters ведущие поставили такой эксперимент в реальных условиях.
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