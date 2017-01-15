Интересный эксперимент: чувство справедливости у обезьян (видео)

Франц де Вааль — известный биолог и приматолог, построивший научную карьеру на изучении социального поведения приматов. Сегодня он расскажет вам о том, что будет, если обезьянам не заплатить за работу и продемонстрирует, что понятие справедливости у животных — это не миф, а самая настоящая правда, – пишет "Популярная Механика".



Справедливость, мораль, социальное неравенство — говоря об этих понятиях, мы привыкли подразумевать исключительно людей и их общество. Однако исследования Франца показывают, что приматам (к примеру, капуцинам) эти качестве далеко не чужды. На примере простого эксперимента ученые доказали, что обезьяны способны без какой-либо предварительной подготовки или обучения испытывать самую настоящую обиду, если их ставят на неравные позиции.

Суть эксперимента проста: есть два дружных капуцина, которые сидят в соседних клетках. Им нужно выполнить очень простое задание — дать одному из исследователей камешек — за что ученый поощрит их кусочком огурца. Поначалу все идет как надо: голодные обезьяны с радостью меняют камни на огурец, и чувствуют себя превосходно. Однако стоило ученому вместо пресного огурца вручить одному из капуциной сладкую виноградину — и поведение его соседа изменилось: он принялся куда активнее выполнять свои обязанности, но когда винограда ему не досталось — пришел в ярость и принялся швыряться камнями в исследователя.

Де Вааль отмечает, что приматы очень остро переживают, когда видят явное неравенство в свое социальной группе. Некоторые, по его словам, отказывались от своей порции лакомства, если его сосед не получил его; другие старались обмануть ученых и своих сородичей. Теперь приматолог уверен, что скепсис многих ученых совершенно напрасен, и понятия морали и справедливости закладываются или генетически, или в раннем детском возрасте.