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Иранский археолог нашел древнейшие рисунки на земле http://www.segodnya.ua/img/article/7879/35_main.1484304257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/35_tn.1484304257.jpg Наука и Технологии Исследователь считает, что возраст рисунков превышает 40 тысяч лет

Иранский археолог нашел древнейшие рисунки на земле

Сегодня, 12:42

Исследователь считает, что возраст рисунков превышает 40 тысяч лет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Иранский археолог Мохаммад Насерифард заявил о том, что найденные близ города Хомейн наскальные рисунки могут оказаться древнейшими на нашей планете.

Ученый вместе друзьями отправился в горы на пикник. Решил прогуляться и заметил изрядно затертые временем рисунки. Древние художники изобразили десятки охотников и животных, танцоров, а также, вероятно, богов.

Исследователь считает, что возраст рисунков превышает 40 тысяч лет и что они могут оказаться древнейшими на планете. Сейчас этот статус принадлежит наскальным изображениям, найденным в пещере Эль-Кастильо (Испания). Их возраст оценивается примерно в 40,8 тысячи лет.

Точную дату создания хомейнских рисунков иранские ученые пока определить не смогли, так как у них нет необходимого оборудования.

Вероятно, в этом им помогут ученые из других стран. В частности, в Хомейн уже приезжали археологи из Нидерландов. Они согласились с тем, что возраст наскальных рисунков, вероятно, превышает 40 тысяч лет.

Ученые также отмечают, что хомейнские рисунки по технике исполнения и сюжетам очень схожи с наскальными изображениями, найденными в США, ЮАР и Испании.

Ранее сообщалось, что в египетской пирамиде ученые нашли космические частицы.

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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