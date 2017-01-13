Иранский археолог нашел древнейшие рисунки на земле
Исследователь считает, что возраст рисунков превышает 40 тысяч лет
Иранский археолог Мохаммад Насерифард заявил о том, что найденные близ города Хомейн наскальные рисунки могут оказаться древнейшими на нашей планете.
Ученый вместе друзьями отправился в горы на пикник. Решил прогуляться и заметил изрядно затертые временем рисунки. Древние художники изобразили десятки охотников и животных, танцоров, а также, вероятно, богов.
Исследователь считает, что возраст рисунков превышает 40 тысяч лет и что они могут оказаться древнейшими на планете. Сейчас этот статус принадлежит наскальным изображениям, найденным в пещере Эль-Кастильо (Испания). Их возраст оценивается примерно в 40,8 тысячи лет.
Точную дату создания хомейнских рисунков иранские ученые пока определить не смогли, так как у них нет необходимого оборудования.
Вероятно, в этом им помогут ученые из других стран. В частности, в Хомейн уже приезжали археологи из Нидерландов. Они согласились с тем, что возраст наскальных рисунков, вероятно, превышает 40 тысяч лет.
Ученые также отмечают, что хомейнские рисунки по технике исполнения и сюжетам очень схожи с наскальными изображениями, найденными в США, ЮАР и Испании.
Ранее сообщалось, что в египетской пирамиде ученые нашли космические частицы.
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