К Земле максимально приблизился астероид

Сегодня, 10:28

10-метровое космическое тело пролетело мимо нашей планеты на расстоянии 50 тысяч км

Мимо Земли пролетел 10-метровый астероид. Фото: из открытых источников
Мимо Земли пролетел 10-метровый астероид. Фото: из открытых источников

Ученые сообщают о новом астероиде в созвездии Близнецов. Космический объект размером около 10 метров стремительно приближался к нашей планете, передает ТСН.

Астероид получил обозначение 2017 BH30.

Минимальное расстояние между центром Земли и астероидом достигнуто 30 января около 7 утра по Киеву и составило примерно 50 тыс. км.

В момент сближения с Землей астероид пролетел на фоне созвездий Близнецы, Возничий и Жираф.

Напомним, что ранее сообщалось, что в феврале мимо Земли пронесется астероид WF9, который, если врежется в нашу планету, полностью разрушит город или вызовет мощное цунами, если упадет в воду. Об этом заявил астроном и сторонник конспирационных теорий доктор Захарович.
земля, космос, астероид, планета

Вы сейчас просматриваете новость "К Земле максимально приблизился астероид". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Млечный путь. Фото: AFP

Астрономы раскрыли последствия столкновения галактик у Млечного Пути

25 Января, 17:48

Ученые занялись поиском недавно сформированных звезд на периферии Большого Магелланова Облака 

Наука и Технологии

Если бы астероид достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере. Фото: AFP

Мимо Земли пролетел астероид размером с автобус

25 Января, 16:31

Это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели

Наука и Технологии

Веста живет в семье астероидов между Марсом и Юпитером. Фото NASA

К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы

19 Января, 13:17

Перемещение Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток 

Наука и Технологии

Динозавров убили холод, темнота и серная кислота - ученые. Фото: AFP

Ученые выяснили, что убило динозавров

17 Января, 14:33

За несколько лет средняя температура упала на 26 °C, до заморозков доходило даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60 °C 

Наука и Технологии

Астероид пролетел мимо земли 9 января. Фото: nasa.gov

Мимо Земли пролетел астероид размером с многоэтажный дом

10 Января, 14:06

В случае столкновения с Землей астероид вызвал бы взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме

Астрология

К Земле на всех парах летит 5-километровый астероид. Фото: gogetnews.info

К Земле на огромной скорости приближается крупный астероид

30 Декабря 2016, 04:14

Небесное тело весит около 50 млрд тонн и имеет диаметр примерно в 5 км

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

Астрономы обнаружили "звезду смерти" недалеко от Солнечной системы

21 Декабря 2016, 03:00

Звезда HIP68468 находится всего в 300 световых годах от Земли

Наука и Технологии

Реальной проблемой будет водный пар. Фото из открытых источников

Что произойдет, если в океан упадет огромный астероид

16 Декабря 2016, 06:54

Результаты исследования оказались крайне неожиданными

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования