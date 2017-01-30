К Земле максимально приблизился астероид

10-метровое космическое тело пролетело мимо нашей планеты на расстоянии 50 тысяч км

Ученые сообщают о новом астероиде в созвездии Близнецов. Космический объект размером около 10 метров стремительно приближался к нашей планете, передает ТСН.

Астероид получил обозначение 2017 BH30.

Минимальное расстояние между центром Земли и астероидом достигнуто 30 января около 7 утра по Киеву и составило примерно 50 тыс. км.

В момент сближения с Землей астероид пролетел на фоне созвездий Близнецы, Возничий и Жираф.

Напомним, что ранее сообщалось, что в феврале мимо Земли пронесется астероид WF9, который, если врежется в нашу планету, полностью разрушит город или вызовет мощное цунами, если упадет в воду. Об этом заявил астроном и сторонник конспирационных теорий доктор Захарович.