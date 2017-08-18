К Земле приближается крупнейший за историю наблюдений астероид

Объект, который астрономы назвали Флоренс, окажется на минимальном расстоянии от планеты 1 сентября 2017 года

Астероид Флоренс, который является одним из крупнейших за всю историю наблюдения NASA за опасными околоземными объектами, приближается к Земле. По данным астрономов, диаметр этого небесного тела составляет 4,4 километра. Наиболее близко к нашей планете Флоренс окажется 1 сентября.

Никакой опасности это небесное тело нашей планете не несет, так как даже в момент минимального приближения он будет находиться на расстоянии семи миллионов километров от земной поверхности, что в 18 раз дальше, чем до Луны, сообщается на сайте NASA.

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Флоренс был открыт в 1981 году астрономом Шелти Басом в обсерватории Сайдинг Спринг в Австралии. Свое имя он получил в честь Флоренс Найтингейл, известной английской медсестры XIX века. Период обращения этого астероида по своей орбите составляет два с небольшим года.

В момент приближения это небесное тело можно будет наблюдать через телескопы в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина. Астрономы намерены использовать эту возможность, чтобы максимально подробно изучить его "вблизи".

В число потенциально опасных для земли объектов входят астероиды диаметром более 100-150 метров, которые приближаются к нашей планете на расстояние менее 0,05 астрономических единиц (7,5 млн км). Общее количество таких объектов оценивается в несколько тысяч.

Ранее сообщалось, что в октябре с Землей сблизится опасный астероид.