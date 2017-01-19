К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы

Перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток

Начиная с 19 января украинцы смогут невооруженным глазом наблюдать движение по небу астероида Веста. Это небесное тело, открытое немецким астрономом Генрихом Ольбером в начале XIX века, уникально тем, что является единственным подобным объектом в Солнечной системе, которое можно рассмотреть без использования специальной оптической техники. Свое имя астероид получил в честь древнеримской богини Весты, которая у римлян считалась хранительницей домашнего очага.

Веста является одним из самых крупных небесных тел в Поясе астероидов между Марсом и Юпитером и его размер в диаметре составляет 576 км. Ожидается, что в этот раз объект приблизится к Земле на 229 млн км. Но и это не предел, ведь небесное тело способно быть ближе к Земле до 177 млн км.

По словам экспертов, начиная с 19 января перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток в южной части горизонта, поскольку ее "блеск достигнет звездной величины", но погода при этом должна быть ясной.