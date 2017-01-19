К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы
Перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток
Начиная с 19 января украинцы смогут невооруженным глазом наблюдать движение по небу астероида Веста. Это небесное тело, открытое немецким астрономом Генрихом Ольбером в начале XIX века, уникально тем, что является единственным подобным объектом в Солнечной системе, которое можно рассмотреть без использования специальной оптической техники. Свое имя астероид получил в честь древнеримской богини Весты, которая у римлян считалась хранительницей домашнего очага.
Веста является одним из самых крупных небесных тел в Поясе астероидов между Марсом и Юпитером и его размер в диаметре составляет 576 км. Ожидается, что в этот раз объект приблизится к Земле на 229 млн км. Но и это не предел, ведь небесное тело способно быть ближе к Земле до 177 млн км.
По словам экспертов, начиная с 19 января перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток в южной части горизонта, поскольку ее "блеск достигнет звездной величины", но погода при этом должна быть ясной.
Вы сейчас просматриваете новость "К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии