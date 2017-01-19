Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы http://www.segodnya.ua/img/article/7897/68_main.1484824717.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/68_tn.1484824717.jpg Наука и Технологии Перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток 

К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы

Сегодня, 13:17

Перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток 

Веста живет в семье астероидов между Марсом и Юпитером. Фото NASA
Веста живет в семье астероидов между Марсом и Юпитером. Фото NASA

Начиная с 19 января украинцы смогут невооруженным глазом наблюдать движение по небу астероида Веста. Это небесное тело, открытое немецким астрономом Генрихом Ольбером в начале XIX века, уникально тем, что является единственным подобным объектом в Солнечной системе, которое можно рассмотреть без использования специальной оптической техники. Свое имя астероид получил в честь древнеримской богини Весты, которая у римлян считалась хранительницей домашнего очага. 

Веста является одним из самых крупных небесных тел в Поясе астероидов между Марсом и Юпитером и его размер в диаметре составляет 576 км. Ожидается, что в этот раз объект приблизится к Земле на 229 млн км. Но и это не предел, ведь небесное тело способно быть ближе к Земле до 177 млн км.

По словам экспертов, начиная с 19 января перемещения Весты можно будет наблюдать в течение двух недель в темное время суток в южной части горизонта, поскольку ее "блеск достигнет звездной величины", но погода при этом должна быть ясной.
космос, ученые, астероид, астрономы

Вы сейчас просматриваете новость "К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть украинцы". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Динозавров убили холод, темнота и серная кислота - ученые. Фото: AFP

Ученые выяснили, что убило динозавров

17 Января, 14:33

За несколько лет средняя температура упала на 26 °C, до заморозков доходило даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60 °C 

Люди

Умер последний побывавший на Луне астронавт

17 Января, 12:38

Легендарный исследователь скончался в окружении родных

Наука и Технологии

Изменения на клеточном уровне заметны сразу после полета в пикирующем самолете

Почему в космосе тают кости

17 Января, 05:52

Потеря костной ткани — одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются космонавты во время и после вахты на МКС

Мир

Космический корабль серии "Прогресс". Фото: NASA

В "Роскосмосе" рассказали, почему упал "Прогресс"

12 Января, 06:10

Российское госпредприятие представило выводы из результатов работы специалистов по исследованию причин крушения космического корабля

Наука и Технологии

Небольшой и относительно недорогой аппарат для исследования Марса будет весить всего 140 килограммов, что на порядок меньше аналогичных существующих устройств. Фото из открытых источников

Япония отправит межпланетную станцию на Марс

11 Января, 06:02

После прибытия на Марс спускаемый аппарат займется исследованием поверхности и атмосферы Марса путем анализа терагерцевого излучения, которое исходит от различных материальных объектов

Наука и Технологии

Космические итоги ушедшего 2016 года: самые громкие внеземные события

11 Января, 05:13

В освоении космоса 2016-й стал весьма противоречивым: потрясающие успехи и достижения чередовались с досадными промахами и откровенными неудачами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.