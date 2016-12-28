Как отрастить себе руку: наглядное пособие (фото)
Художник Тодд Детвилер проиллюстрировал схему того, как человек, потерявший руку в результате несчастного случая, может вырастить ее обратно с помощью собственных ресурсов организма
Тем, кто по каким-то причинам теряет конечности, современная медицина предлагает широкий спектр новейших технологий биопротезирования. Но что, если человек сам может отрастить себе руку заново, и для этого совершенно необязательно использовать навороченные импланты? – пишет "Популярная Механика".
Художник Тодд Детвилер проиллюстрировал схему того, как человек, потерявший руку в результате несчастного случая, может вырастить ее обратно с помощью собственных ресурсов организма. Конечно, современная регенеративная медицина еще далека от совершенства, но даже простейшие приемы, позволяющие мобилизовать клеточную активность, могут привести к феноменальным результатам. По крайней мере, у вас будет рука, даром что выращивать ее придется добрых 10 лет.
Хирург подготавливает раневую поверхность путем очистки ее от посторонних элементов. После этого он стимулирует нервы, кости, сухожилия, мышцы и другие ткани слабыми электрическими зарядами, чтобы стимулировать процесс естественной регенерации.
Для проведения электрического тока, раневая поверхность должна оставаться влажной и защищенной от воздуха, который бы высушил рану и открыл бы доступ инфекции. Для этого на конечность устанавливается специальная втулка. Она сделана из силикона, резины и медицинского шелка, имитируя водную среду в утробе матери.
Втулка содержит лекарственные средства, которые могут регулировать деятельность ионных каналов организма — белков, которые с помощью изменения полярности регулируют деятельность клеток и взаимодействие их друг с другом.
Биоэлектрические сигналы, испускаемые клетками, стимулируют и направляют деятельность генов, своего рода программного кода организма. После того, как организм сигнализирует о необходимости деления клеток, они начинают регенеративное восстановление конечности.
Процесс идет так же быстро, как и развитие обыкновенного здорового плода человека. Это означает, что пациенту, потерявшему руку в 25, нужно будет ждать 10 лет, прежде чем его рука разовьется до конечности школьника, которая, однако, будет функционировать в полном объеме.
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