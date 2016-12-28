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Как отрастить себе руку: наглядное пособие (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/61_main.1482880189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/61_tn.1482880189.jpg Наука и Технологии Художник Тодд Детвилер проиллюстрировал схему того, как человек, потерявший руку в результате несчастного случая, может вырастить ее обратно с помощью собственных ресурсов организма

Как отрастить себе руку: наглядное пособие (фото)

Сегодня, 05:37

Художник Тодд Детвилер проиллюстрировал схему того, как человек, потерявший руку в результате несчастного случая, может вырастить ее обратно с помощью собственных ресурсов организма

Что, если человек сам может отрастить себе руку заново. Фото: Otklik.net
Что, если человек сам может отрастить себе руку заново. Фото: Otklik.net

Тем, кто по каким-то причинам теряет конечности, современная медицина предлагает широкий спектр новейших технологий биопротезирования. Но что, если человек сам может отрастить себе руку заново, и для этого совершенно необязательно использовать навороченные импланты? – пишет "Популярная Механика".

Художник Тодд Детвилер проиллюстрировал схему того, как человек, потерявший руку в результате несчастного случая, может вырастить ее обратно с помощью собственных ресурсов организма. Конечно, современная регенеративная медицина еще далека от совершенства, но даже простейшие приемы, позволяющие мобилизовать клеточную активность, могут привести к феноменальным результатам. По крайней мере, у вас будет рука, даром что выращивать ее придется добрых 10 лет.

Хирург подготавливает раневую поверхность путем очистки ее от посторонних элементов. После этого он стимулирует нервы, кости, сухожилия, мышцы и другие ткани слабыми электрическими зарядами, чтобы стимулировать процесс естественной регенерации.

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Для проведения электрического тока, раневая поверхность должна оставаться влажной и защищенной от воздуха, который бы высушил рану и открыл бы доступ инфекции. Для этого на конечность устанавливается специальная втулка. Она сделана из силикона, резины и медицинского шелка, имитируя водную среду в утробе матери.

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Втулка содержит лекарственные средства, которые могут регулировать деятельность ионных каналов организма — белков, которые с помощью изменения полярности регулируют деятельность клеток и взаимодействие их друг с другом.

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Биоэлектрические сигналы, испускаемые клетками, стимулируют и направляют деятельность генов, своего рода программного кода организма. После того, как организм сигнализирует о необходимости деления клеток, они начинают регенеративное восстановление конечности.

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Процесс идет так же быстро, как и развитие обыкновенного здорового плода человека. Это означает, что пациенту, потерявшему руку в 25, нужно будет ждать 10 лет, прежде чем его рука разовьется до конечности школьника, которая, однако, будет функционировать в полном объеме.

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медицина, наука, художник, организм, рука, регенерация

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