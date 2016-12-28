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Китай планирует исследовать темную сторону Луны http://www.segodnya.ua/img/article/7837/67_main.1482881865.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/67_tn.1482881865.jpg Наука и Технологии Будущий лунный зонд "Чан Чже-4" прольет свет на образование и эволюцию Луны

Китай планирует исследовать темную сторону Луны

Сегодня, 06:20

Будущий лунный зонд "Чан Чже-4" прольет свет на образование и эволюцию Луны

Китай планирует стать первой страной, которая совершит мягкую посадку зонда на темную сторону Луны. Фото: NASA
Китай планирует стать первой страной, которая совершит мягкую посадку зонда на темную сторону Луны. Фото: NASA

Китай объявил об ускорении своей космической программы и планирует стать первой страной, которая совершит мягкую посадку зонда на темную сторону Луны в 2018 году и запустит свой первый зонд на Марс в 2020 году, – пишет  Popmech.ru со ссылкой на Phys.org.

Официальный документ, выпущенный информбюро китайского кабинета министров, указывает на растущие амбиции Китая в отношении и так быстро развивающейся космической программы, которая показала уверенный прогресс в максимально сжатые сроки.

В 2003 году Китай осуществил первые космический полет с экипажем, в 2013 году совершил мягкую посадку лунохода на поверхность Луны — это была первая мягкая посадка, которую человечество осуществило на Луне с 1970-х годов. Полностью функциональная станция с постоянным экипажем начнет операции на орбите уже через шесть лет.

Официальное заявление подтвердило планы Китая запустить свой первый зонд на Марс в 2020 году, согласно документу он будет исследовать и привезет обратно образцы с красной планеты. Также в планах Китая исследование Юпитера и "главных научных вопросов, таких как происхождение и эволюция Солнечной системы, а также поиск внеземной жизни".

В документе говорится, что будущий лунный зонд "Чан Чже-4" прольет свет на образование и эволюциюЛуны.
Китай, Луна, зонд, полет

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