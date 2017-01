Космический телескоп Hubble запечатлел нарушающую представления ученых черную дыру

Телескоп Hubble сделал снимки черной дыры в созвездии Девы, которые нарушают представления ученых о подобных космических объектах.

Об этом сообщается на официальном сайте Hubble, – сообщает RT.

Речь идет о черной дыре в центре галактики RX J1140.1+0307. Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время.

"С такой относительно малой массой для черной дыры сложно объяснить наблюдаемый спектр", — говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что существует пока не известное объяснение, связанное с устройством черной дыры, которое противоречит существующей теории о яркости этих объектов.

