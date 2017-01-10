Космический телескоп Hubble запечатлел нарушающую представления ученых черную дыру
Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время
Телескоп Hubble сделал снимки черной дыры в созвездии Девы, которые нарушают представления ученых о подобных космических объектах.
Об этом сообщается на официальном сайте Hubble, – сообщает RT.
Речь идет о черной дыре в центре галактики RX J1140.1+0307. Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время.
"С такой относительно малой массой для черной дыры сложно объяснить наблюдаемый спектр", — говорится в сообщении.
Ученые предполагают, что существует пока не известное объяснение, связанное с устройством черной дыры, которое противоречит существующей теории о яркости этих объектов.
A black hole of puzzling lightness — @ESA #Hubble Picture of the Week. https://t.co/883MsuUuJe pic.twitter.com/akE8RUtSoc— HUBBLE (@HUBBLE_space) 9 января 2017 г.
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