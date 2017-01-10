Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Космический телескоп Hubble запечатлел нарушающую представления ученых черную дыру http://www.segodnya.ua/img/article/7866/92_main.1484005568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/92_tn.1484005568.jpg Наука и Технологии Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время

Космический телескоп Hubble запечатлел нарушающую представления ученых черную дыру

Сегодня, 02:40

Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время

RX J1140.1+0307. Фото: spacetelescope.org
RX J1140.1+0307. Фото: spacetelescope.org

Телескоп Hubble сделал снимки черной дыры в созвездии Девы, которые нарушают представления ученых о подобных космических объектах.
Об этом сообщается на официальном сайте Hubble, – сообщает RT.

Речь идет о черной дыре в центре галактики RX J1140.1+0307. Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время.

"С такой относительно малой массой для черной дыры сложно объяснить наблюдаемый спектр", — говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что существует пока не известное объяснение, связанное с устройством черной дыры, которое противоречит существующей теории о яркости этих объектов.
телескоп, ученые, hubble, черная дыра

Вы сейчас просматриваете новость "Космический телескоп Hubble запечатлел нарушающую представления ученых черную дыру". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Создан новый сверхлегкий и сверхпрочный материал

8 Января, 04:36

Новое вещество обладает губчатой структурой, которая при сравнительной плотности всего в 5% прочнее стали в 10 раз

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

Ученые смогли обойти один из законов физики

7 Января, 04:33

Специалисты сумели обойти закон физики, который не позволяет сфокусировать свет в области, меньшей, чем половина длины его волны

Наука и Технологии

Источник быстрых радиосигналов, впервые локализованный международной группой астрономов. Фото: S. Chatterjee et al./Nature

Найден источник таинственных радиосигналов из дальнего космоса

7 Января, 01:23

Астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны

Мир

Ледник Ларсена может разрушиться уже в этом году. Фото: AFP

От антарктических льдов вскоре отколется один из самых крупных в истории айсбергов - ученые

6 Января, 13:18

Вскоре от льдов Антарктиды отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.