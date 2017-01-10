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Космический телескоп сделал снимок нарушающей законы физики черной дыры http://www.segodnya.ua/img/article/7867/28_main.1484036485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/28_tn.1484036485.jpg Наука и Технологии В спиральной галактике она имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр

Космический телескоп сделал снимок нарушающей законы физики черной дыры

Сегодня, 16:08

В спиральной галактике она имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр

Hubble сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы. Фото: NASA / ESA
Hubble сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы. Фото: NASA / ESA

Космический телескоп "Хаббл" сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт орбитальной обсерватории.

По ее данным, черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр. Из-за этой особенности ученые пристально следят за ее активностью при помощи оптических, рентгеновских и радиотелескопов.

Астрономов поразило то, что яркость черной дыры в RX J1140.1+0307 гораздо выше показателей, которые предсказывает теория, так как обычно они обладают меньшей яркостью. Это открытие показывает, что нынешние представления об устройстве и роли черных дыр во Вселенной неверны.

Ученые планируют продолжить наблюдения за RX J1140.1+0307 и подобными черными дырами с такими же характеристиками, чтобы понять, как им удается быть столь яркими.
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