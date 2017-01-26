Мимо Земли пролетел астероид размером с автобус

Вчера, 16:31

Это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели

Если бы астероид достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере. Фото: AFP
Если бы астероид достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере. Фото: AFP

25 января мимо Земли пролетел астероид 2017 BX, сообщает издание Business Insider.

По данным издания, астрономы обнаружили его всего несколько дней назад. Им также удалось установить его параметры: размер астероида составил 4–14 м, он прошел в 261 тыс. км от Земли – в 2/3 расстояния до Луны.

Отмечается, что астероид двигался со скоростью 26 700 км/ч. Отмечается, что это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели.

Астероид обнаружили при помощи оборудования онлайн-обсерватории Slooh, по классификации NASA он входит в группу аполлонов, околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли с внешней стороны.

Как отметили ученые, астероид слишком маленький и медленно летящий, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере. 
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