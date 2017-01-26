Мимо Земли пролетел астероид размером с автобус

Это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели

25 января мимо Земли пролетел астероид 2017 BX, сообщает издание Business Insider.

По данным издания, астрономы обнаружили его всего несколько дней назад. Им также удалось установить его параметры: размер астероида составил 4–14 м, он прошел в 261 тыс. км от Земли – в 2/3 расстояния до Луны.

Отмечается, что астероид двигался со скоростью 26 700 км/ч. Отмечается, что это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели.

Астероид обнаружили при помощи оборудования онлайн-обсерватории Slooh, по классификации NASA он входит в группу аполлонов, околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли с внешней стороны.

Как отметили ученые, астероид слишком маленький и медленно летящий, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере.