В случае столкновения с Землей астероид бы вызвал взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме

В понедельник, 9 января, мимо Земли пролетел астероид размером с многоэтажный дом, сообщает Business Insider.

По данным портала, размеры астероида составили в пределах от 15 до 34 метров. Установлено, что он двигался со скоростью 16 км/с. Астероид прошел мимо Земли в пределах половины расстояния от Луны до Земли.

Издание отмечает, что астероид был обнаружен еще в субботу, 7 января, астрономами Аризонского университета и получил название 2017 AG13.

Как рассчитали специалисты из Университета Пердью, в случае столкновения с Землей астероид бы вызвал взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Однако если бы он взорвался на расстоянии около 16 км от Земли, серьезных разрушений удалось бы избежать.

Как отметили эксперты из Пердью, подобные столкновения случаются раз в 150 лет.