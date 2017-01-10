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Мимо Земли пролетел астероид размером с многоэтажный дом http://www.segodnya.ua/img/article/7868/47_main.1484046798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/47_tn.1484046798.jpg Наука и Технологии В случае столкновения с Землей астероид бы вызвал взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме

Мимо Земли пролетел астероид размером с многоэтажный дом

Сегодня, 14:06

В случае столкновения с Землей астероид бы вызвал взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме

Астероид пролетел мимо земли 9 января. Фото: nasa.gov
Астероид пролетел мимо земли 9 января. Фото: nasa.gov

В понедельник, 9 января, мимо Земли пролетел астероид размером с многоэтажный дом, сообщает Business Insider.

По данным портала, размеры астероида составили в пределах от 15 до 34 метров. Установлено, что он двигался со скоростью 16 км/с. Астероид прошел мимо Земли в пределах половины расстояния от Луны до Земли.

Издание отмечает, что астероид был обнаружен еще в субботу, 7 января, астрономами Аризонского университета и получил название 2017 AG13.

Как рассчитали специалисты из Университета Пердью, в случае столкновения с Землей астероид бы вызвал взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Однако если бы он взорвался на расстоянии около 16 км от Земли, серьезных разрушений удалось бы избежать.

Как отметили эксперты из Пердью, подобные столкновения случаются раз в 150 лет.
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