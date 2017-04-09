Мимо Земли пролетит крупный астероид – NASA (видео)

Вчера, 08:22

Сближение с Землей 19 апреля станет самым близким пролетом астероида возле планеты за последние 400 лет


Относительно крупный астероид пролетит мимо Земли 19 апреля на расстоянии 1,8 миллиона километров от планеты. Как отмечается на сайте NASA, нет никакой опасности столкновения с небесным телом, но такое расстояние является достаточно близким для астероида подобного размера, – передает УНИАН.

Астероид 2014 JO25 был открыт в мае 2014 года, его длина составляет 650 метров. Как отмечают исследователи, астероид можно будет увидеть в ночном небе.

Сближение с Землей 19 апреля станет самым близким пролетом астероида возле планеты за последние 400 лет.

Ранее сообщалось, что мимо земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит.
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