Монголия запустила свой первый спутник
Он должен будет обеспечить работу телевещания, спутниковой связи и интернета
Монголия впервые в своей истории запустит собственный спутник Mongol Sat-1 (Монгол Сат-1). Об этом сказано на сайте парламента страны.
Спутник должен будет обеспечить работу телевещания, спутниковой связи и интернета, а также будет способствовать развитию коммуникаций в Монголии.
По словам главы Великого государственного хурала (парламента) Миеэгомбына Энхболда, это "исторический успех", так как проект по запуску спутника начался 10 лет назад.
"Мы гордимся, что Монголия отправила свой первый спутник в космос", – заявил он.
При этом данные о стоимости аппарата и месте его запуска не сообщаются.
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