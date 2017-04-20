Монголия запустила свой первый спутник

Он должен будет обеспечить работу телевещания, спутниковой связи и интернета

Монголия впервые в своей истории запустит собственный спутник Mongol Sat-1 (Монгол Сат-1). Об этом сказано на сайте парламента страны.

Спутник должен будет обеспечить работу телевещания, спутниковой связи и интернета, а также будет способствовать развитию коммуникаций в Монголии.

По словам главы Великого государственного хурала (парламента) Миеэгомбына Энхболда, это "исторический успех", так как проект по запуску спутника начался 10 лет назад.

"Мы гордимся, что Монголия отправила свой первый спутник в космос", – заявил он.

При этом данные о стоимости аппарата и месте его запуска не сообщаются.