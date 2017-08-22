Motorola запатентовала самозалечивающийся экран

Сегодня, 05:21

В новом патенте специалисты Motorola описали экран, в котором предусмотрен слой из полимера с памятью формы


Motorola Mobility. Фото: USPTO

Motorola Mobility. Фото: USPTO

Motorola Mobility. Фото: USPTO

Компания Motorola запатентовала экран для мобильных устройств, который способен самостоятельно восстанавливаться при повреждении. На патент обратил внимание портал The Verge, – передает N+1.

Разбитый или треснувший экран — частая проблема современных смартфонов и планшетов. В последние годы телефоны становятся все больше, при этом наметился тренд на проектирование безрамочных телефонов(Xiaomi, Samsung), из-за чего поверхность экрана становится еще более уязвимой при падении.

В новом патенте специалисты Motorola описали экран, в котором предусмотрен слой из полимера с памятью формы. Авторы документа предлагают восстанавливать целостность поверхности экрана с помощью нагревания полимера. Этим процессом предлагается управлять через специальное приложение на смартфоне, которое позволяет пользователю указать поврежденную область, после чего устройство самостоятельно приступит к восстановлению экрана.

В качестве альтернативного варианта авторы патента предлагают восстанавливать поверхность от тепла человеческого тела — таким образом экран смартфона мог бы самозалечиваться, просто находясь в кармане хозяина.

Стоит отметить, что патент сам по себе не гарантирует реализации технологии даже на уровне демонстрационного прототипа. Также полимерный экран, вероятно, может быть менее приятным на ощупь, чем стекло.

Материалы с памятью формы могут использоваться в самых разных сферах. Например, ранее был представлен метод 4D-печати, позволяющий создавать объекты из материалов с памятью формы. В его основе лежит отверждение фоточувствительных материалов с помощью света проектора — авторы назвали технику проекционной микростереолитографией. По словам разработчиков, высокое разрешение печати обеспечивает большую скорость реакции материалов на изменение температуры.

Ранее сообщалось, что Motorola сняла проморолик в метро Киева.
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