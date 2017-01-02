Мозг-обманщик: откуда берутся ложные воспоминания

Люди привыкли думать, что память – надежное устройство для хранения информации. Однако, согласно исследованиям, психология памяти устроена не так просто: то, что записывается в ячейки нашей памяти, на самом деле не всегда является частью объективной реальности, а относится к так называемым ложным воспоминаниям, пишет psychologies.ru.

Ошибки памяти неоднократно приводили к недоразумениям в ходе судебных разбирательств. Именно это привлекло внимание профессора Вашингтонского университета Элизабет Лофтус, которая на протяжении десятилетий занимается вопросами памяти и не раз становилась свидетелем и экспертом в делах, где несправедливо вынесенный приговор основывался на ложных воспоминаниях свидетелей. Она задалась вопросом, откуда в воспоминаниях берутся подробности, которых не было в реальности. Почему люди помнят то, чего не было, или помнят происшествия совершенно не такими, как они происходили в действительности? Другими словами, как на самом деле устроена память и откуда берутся ложные воспоминания.

ПАМЯТЬ МОЖНО ПЕРЕПИСАТЬ. Проведя ряд экспериментов, Лофтус обнаружила, что воспоминания могут быть внедрены в чье-то сознание. Например, когда человека целенаправленно дезинформируют сразу после события или если ему задают наводящие вопросы о прошлом. В одном из проведенных Лофтус экспериментов испытуемым предъявляли фотографии ДТП. После их просмотра экспериментатор задавал вопросы. Одну группу просили просто перечислить повреждения, которые они запомнили, а другой задавали наводящие вопросы: "Вы заметили, что у машины была разбита фара?" Результат оказался ошеломительным: респонденты второй группы в 2 раза чаще искажали свои собственные воспоминания.

ГОТОВЫ ВЕРИТЬ В НЕВОЗМОЖНОЕ. В своих экспериментах Лофтус внедряла ложные воспоминания испытуемым. Задаваясь вопросом, можно ли внушить не только отдельную "разбитую фару", но и целостное воспоминание, она пришла к интересным выводам. Часть испытуемых воспринимала услышанное как свое действительное воспоминание, и более того, они добавляли в него красочные подробности.

Интересно, что помимо гипотетически возможных воспоминаний ("вы потерялись в супермаркете, когда вам было 5-6 лет", "вы чуть было не утонули в детстве") испытуемым также внушали воспоминания априори невозможные. Так, в одном из экспериментов им внушали, что, когда они посещали Диснейленд, они там общались с Багзом Банни. 16% испытуемых впоследствии воспроизводили это воспоминание как собственное, добавляя, что они обнимались с персонажем и даже слышали от него его коронную фразу ("В чем дело, Док?"). При этом их совсем не смутило, что Багз Банни является персонажем студии Warner Brothers, а потому находиться в Диснейленде никак не мог.

НА ВОСПОМИНАНИЯ ВЛИЯЕТ КОНТЕКСТ. Гэри Маркус, руководитель Центра детской речи Университета Нью-Йорка, говорит о том, что воспоминания можно сравнить с аудиозаписями. При этом каждый раз, когда мы их воспроизводим, мы их перезаписываем в своей памяти, а потому тот контекст, в котором происходит это воспроизведение, может записаться вместе с самой сутью воспоминания и привести к ошибкам памяти.

Последствия ложных воспоминаний

"Вообще-то мы все с вами очень ценим свои воспоминания, из них же складывается наша жизнь, вернее, наше представление о жизни и о себе", – напоминает Лофтус. А поскольку у нас нет механизма, с помощью которого мы могли бы с точностью отличить истинные воспоминания от ложных, велика вероятность, что ложные воспоминания будут наравне с истинными встраиваться в нашу личную историю.

Для проверки этой гипотезы Лофтус провела эксперимент. Части испытуемых внушалось, что в детстве они отравились клубничным мороженым. В итоге они исключили клубничное мороженое из своего рациона. Был проведен и обратный эксперимент: респондентов убеждали, что они очень любят спаржу, и некоторые участники эксперимента стали есть ее в гораздо больших количествах.

Психическая реальность человека – это то, что происходит в том числе и в его фантазии. Если у человека недостаточно окрепшее Эго, которое отвечает за проведение границы между внутренним и внешним, или когда Эго подвергается атаке (например, с помощью гипноза или под воздействием стрессовых обстоятельств), эта граница может стираться. И тогда то, что происходит внутри (или то, что внушается как внутреннее), может восприниматься как внешнее.

Другими словами, некоторые фантазии могут отпечатываться в памяти как происходившие в реальности, приводя к появлению ошибок памяти. Психология памяти устроена очень тонко, это не просто набор воспоминаний о неких событиях, но это также и то, о чем человек думал, мечтал, что он чувствовал.

Лофтус опровергает расхожее мнение, что мы – это сумма наших воспоминаний. Она обращает внимание на обратную сторону: "Наша сущность определяется нашей памятью, но нашу память определяет то, что мы из себя представляем и во что склонны верить. Судя по всему, мы в течение жизни снова и снова воссоздаем свою память, перекраиваем ее и в каком-то смысле сами становимся воплощением собственных фантазий".