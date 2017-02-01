На дне Индийского океана обнаружили затерянный суперконтинент

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Ученые говорят, что суперконтинет находился между современными Индией и Мадагаскаром

Находка была сделала близ острова Маврикий. Фото: pixabay.com
Находка была сделала близ острова Маврикий. Фото: pixabay.com

Группа ученых из ЮАР и Швеции обнаружила на дне Индийского океана близ острова Маврикий остатки древнего суперконтинента Гондвана, сообщается в журнале Nature Communications.

Исследователи получили новые доказательства существования древнего суперконтинента Гондвана. Он находился между современными Индией и Мадагаскаром. Распад Гондваны начался около 200 миллионов лет назад. А плита, на которой располагался континент, исчезла 84 миллиона лет назад.

Маврикий сформировался примерно восемь-девять миллионов лет назад. Этот остров считается одним из самых молодых участков суши на нашей планете. Однако исследователи обнаружили в его породах на океаническом дне циркон – минерал, который встречается только в очень древних слоях континентальной коры. Радиоизотопный анализ показал, что возраст найденных кристаллов составляет от 2,5 до трех миллиардов лет.

Ученые считают это подтверждением того, что Маврикий буквально вырос на остатках погибшего суперконтинента. Под островом находятся древние породы, которые могут иметь лишь континентальное происхождение.

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Ранее сообщалось, что у берегов Испании нашли корабль III века с ценными амфорами.
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Источник:

Российская газета

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