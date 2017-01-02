На днях пройдет метеоритный дождь

В пик на небе можно будет разглядеть до 100 метеоров в час

В ночь с 3 на 4 января жителям Земли можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды, передает РИА Новости.

Ожидается, что в пик на небе можно будет разглядеть до 100 метеоров в час. Астрономы отмечают, что в этом году сложатся благоприятные условия для наблюдения.

Метеорный поток можно увидеть с 28 декабря по 7 января. Но максимум активности выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января.

Квадрантиды – не самый эффектный метеорный дождь, но один из самых интересных по своей истории. Название поток получил по месту нахождения на небосводе, откуда летят метеоры – в созвездии Настенного Квадранта и впервые был описан в 1825 году.

Название созвездию дал французский астроном Жозеф Лаланд в 1795 году, который хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент. Созвездие Квадрант было не особо популярно среди астрономов и не вошло в современный список из 88 созвездий, составленный Международным астрономическим союзом. Но, благодаря метеорному потоку, название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.

Напомним, что астрономы миссии NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле. Оба небесных тела не представляют опасности для планеты.