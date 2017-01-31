На Луне нашли кислород из атмосферы Земли

Японские ученые обнаружили на Луне "следы жизни" — кислород из атмосферы Земли.

Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE, который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.

Кислород начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 миллиарда лет назад, как раз когда в атмосфере планеты он впервые образовался в значительном количестве.

Авторы исследования отмечают, что таким образом спутнику удалось сохранить древнюю материю Земли.

Спутник SELENE запущен 14 сентября 2007 года и прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией. В задачи миссии входило исследование происхождения спутника и строения его поверхности.

Ранее ученые заявляли, что Луна сформировалась в результате лобового столкновения Земли с планетой Тейя примерно через 100 млн лет после образования земного шара.