На Марсе найдены "стены" высотой с 16-этажку

Сегодня, 14:29

При помощи высокочувствительной камеры было получено изображение гребней, найденных в регионе Medusae Fossae

Ученые пытаются понять, откуда появились &quot;стены&quot;. Фото: NASA
Ученые пытаются понять, откуда появились "стены". Фото: NASA

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA (США) представило изображение сети гигантских природных "стен", обнаруженных на Марсе.

Сообщается, что снимок был сделан космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. При помощи высокочувствительной камеры было получено изображение гребней, найденных в регионе Medusae Fossae. Отмечается, что высота некоторых из них сопоставима с высотой 16-этажного здания.

Внешне они напоминают земные структуры. Например, подобные образования высотой до 10 метров расположены в американском штате Нью-Мексико. Они сформировались в результате заполнения подземных трещин лавой.

Специалисты NASA предполагают, что аналогичные процессы могли сформировать гребни и на Марсе. Лава заполнила трещины и застыла. В течение миллионов лет эрозия источала почву. Лава оказалась прочнее окружающего материала и устояла. В результате выросли "стены".

Ранее сообщалось, что под поверхностью Марса американские и канадские геофизики обнаружили огромное море из замороженной воды.
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Источник:

Российская газета

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