NASA опубликовало новое цветное фото Юпитера (фото)

NASA опубликовало новое цветное фото Юпитера. Фотографии показали на сайте космического агентства, передает телеканал "112 Украина".

Согласно сообщению, снимок был сделан 11 декабря 2016 года аппаратом "Юнона" при осуществлении третьего сближения с планетой. В то время, когда была сделана фотография, космический аппарат был на расстоянии 458,8 км от Юпитера.

На фото четко видно Большое красное пятно – одно из самых известных очертаний планеты. Кроме того, на снимке также заметен ряд мощных ураганов, которые имеют форму овалов и неофициально называются "нитями жемчуга".