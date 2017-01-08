NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса

На момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 137 млн км

Зонд Mars Reconnaissance Orbiter прислал снимок Земли и Луны, которая была сделана с орбиты Марса.

Об этом сообщает NASA, отмечая, что фотография была сделана еще 20 ноября камерой HiRISE на борту марсианского орбитального аппарата.

По данным организации, целью фотографирования была калибровка самой камеры, поскольку ученым хорошо известна отражательная способность обращенной к Земле стороны Луны. Несмотря на то, что расстояние между Землей и Луной в 30 раз превышает диаметр самой Земли, наша планета и ее спутник на снимке кажутся ближе, поскольку в момент съемки Луна находилась за планетой.

Отмечается, что на момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 137 млн км. Красная деталь в центре изображения Земли — австралийский континент.