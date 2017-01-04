NASA показало облака на спутнике Сатурна
Поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на Титане
Ученые с помощью станции Cassini получили снимок облаков на северном полюсе спутника Сатурна Титана. Снимок был опубликован на сайте NASA, сообщает zn.ua.
Как отмечают исследователи, облака исчезли с северного полюса Титана в 2014 году, теперь же они вернулись, но в гораздо меньшем количестве, чем предполагалось. Поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на спутнике Сатурна.
Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.
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