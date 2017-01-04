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NASA показало облака на спутнике Сатурна http://www.segodnya.ua/img/article/7854/36_main.1483464407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/36_tn.1483464407.jpg Наука и Технологии Поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на Титане

NASA показало облака на спутнике Сатурна

Сегодня, 02:12

Поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на Титане

Облака на Титане. Фото: nasa.gov
Облака на Титане. Фото: nasa.gov

Ученые с помощью станции Cassini получили снимок облаков на северном полюсе спутника Сатурна Титана. Снимок был опубликован на сайте NASA, сообщает zn.ua.

Как отмечают исследователи, облака исчезли с северного полюса Титана в 2014 году, теперь же они вернулись, но в гораздо меньшем количестве, чем предполагалось. Поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на спутнике Сатурна.

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Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.
NASA, космос, сатурн, титан

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