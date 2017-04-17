ФОТОФАКТ. NASA показало уникальные снимки спутника Сатурна

Атлас движется вокруг самого крайнего и яркого из колец Сатурна

NASA опубликовало новые снимки спутника Сатурна Атлас, сделанные с космического корабля "Кассани". Фото сделаны на расстоянии около 11 000 км.

Снимки еще необработанные, однако сделаны на самом близком, чем когда-либо, расстоянии. Они помогут охарактеризовать форму и геологию спутника.

Как сообщают ученые, размеры спутника составляют около 30 км в диаметре. Он движется вокруг самого крайнего и яркого из колец Сатурна.

В настоящее время "Кассини" готовится к завершению миссии своей миссии, в финале которой ожидается погружение зонда в атмосферу Сатурна. В ходе погружения будут получены ценные сведения о составе вещества глубоких слоев атмосферы планеты.

Последний этап миссии аппарата начнется 26 апреля и в течение этой фазы "Кассини" совершит 22 пролета между Сатурном и ближайшим к нему кольцом, что позволит получить новые изображения гигантской планеты и ее внутреннего кольца. 15 сентября состоится гибельное погружение "Кассини" в атмосферу Сатурна.