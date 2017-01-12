NASA показало спуск зонда на Титан (видео)

Миссия была запущена еще 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде

NASA представило видео спуска зонда Huygens на Титан. Короткий видеоролик смонтирован из фотографий, которые были получены аппаратом во время миссии.

Видео размещено на YouTube на канале Лаборатории реактивного движения.

Отмечается, что миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.

Основная цель миссии – исследовать планету Сатурн, ее кольца и наиболее крупного спутника – Титана.

Отмечается, что миссия была запущена еще 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.

Тем временем другие ученые выяснили, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли с другими планетами.