NASA представила космомобиль (видео)
Колеса транспортного средства снабжены электромоторами и особым механизмом, позволяющим каждому колесу поворачиваться независимо друг от друга на 180 градусов
MRV, или модульный роботизированный автомобиль – новейшая разработка Американского космического агентства, созданная для перемещений астронавтов в условиях других планет.
Как сообщает сайт АвтоБлог, при весе 900 кг Modular Robotic Vehicle развивает максимальную скорость в 64 км/ч, а его батарея рассчитана на 100 километров хода на одной подзарядке.
Колеса транспортного средства снабжены электромоторами и особым механизмом, позволяющим каждому колесу поворачиваться независимо друг от друга на 180 градусов, что открывает новые возможности для маневрирования.
Такие колеса были бы весьма полезны в условиях тесных городских улиц, поэтому в NASA не исключили, что в будущем они появятся и на земных машинах.
Видео: YouTube
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