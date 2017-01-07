Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Найден источник таинственных радиосигналов из дальнего космоса http://www.segodnya.ua/img/article/7861/13_main.1483744447.png http://www.segodnya.ua/img/article/7861/13_tn.1483744447.png Наука и Технологии Астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны

Найден источник таинственных радиосигналов из дальнего космоса

Сегодня, 01:23

Астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны

Источник быстрых радиосигналов, впервые локализованный международной группой астрономов. Фото: S. Chatterjee et al./Nature
Источник быстрых радиосигналов, впервые локализованный международной группой астрономов. Фото: S. Chatterjee et al./Nature

В журнале Nature вышла статья, в которой американские и европейские астрофизики объявляют о том, что впервые за 7 лет изучения им удалось установить источник радиоволн, – передает "Популярная Механика".

Впервые FRB зафиксировали в 2007 году. Как объясняется в статье, если бы человек видел радиоизлучение, небо бы казалось нам ужасно беспокойным из-за постоянных вспышек радиоизлучения. Многие из них появляются в результате атмосферных процессов, частью мы обязаны Солнцу и более удаленным астрономическим объектам. Но радиоволны, зафиксированные в 2007, показались бы весьма необычны даже для глаз, способных видеть в радиодиапазоне. Эти волны очень быстро меняли частоту с очень высокой на очень низкую. Это можно объяснить только расссеянием волны, происходящим по мере очень долгого путешествия через космическое пространство.

FRB приходили из очень далеких источников — возможно, находящихся в миллионах световых лет от Млечного Пути. Но в таком случае источники этих сигналов должны быть очень мощными, чтобы хотя бы какая-то часть его излучения добралась до Земли через это огромное расстояние. Семь лет ученые искали объяснение FRB через пульсары и умирающие в сверхмассивных черных дырах галактики, но ни одну гипотезу не удалось подтвердить — главным образом потому, что сигналы удавалось фиксировать довольно редко. Человек, к сожалению, не видит радиоволны, а чувствительные телескопы хоть и способны зафиксировать сигнал, но единомоментно могут наблюдать только очень небольшой участок неба. Пока источники FRB оставался невыясненным, нельзя было ничего сказать о том, что служит его причиной.

И только в начале этого года астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны. Для этого ученые использовали интерферометры — сети радиотелескопов, которые, работая вместе, охватывают куда больший участок неба, чем отдельностоящие приборы. С помощью аппаратов Европейской РСДБ-сети и Very Long Baseline Array (VLBA, антенной решётки со сверхдлинными базами) — радиоинтерферометра, принадлежащего Национальной Радиоастрономической Обсерватории США, математик из Стэнфорда Сурав Чаттерджи (Sourav Chatterjee) и его коллеги сделали несколько фотографий единственного известного источника повторяющихся FRB.

Однако до окончательных выводов о происхождении FRB еще далеко. Наблюдения Чаттерджи и его коллег доказывают внегалактическое происхождение FRB, а также указывают на то, что, вопреки ожиданиям некоторых ученых, радиоволны не исходят из ядра молодой галактики, в которой активно рождаются новые звезды. Напротив, источник больше напоминает центр относительно неяркой галактики.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
ученые, небо, радиоволны

Вы сейчас просматриваете новость "Найден источник таинственных радиосигналов из дальнего космоса". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Португальский кораблик: самое странное создание в мире длиной 50 метров

Вчера, 04:11

Ученые до сих не могут определить единый ли это организм, или такая своеобразная колония организмов, взаимодействующих с друг другом ради выживания

Мир

Ледник Ларсена может разрушиться уже в этом году. Фото: AFP

От антарктических льдов вскоре отколется один из самых крупных в истории айсбергов - ученые

Вчера, 13:18

Вскоре от льдов Антарктиды отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории

Наука и Технологии

Фото: trkterra.ru

Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле

5 Января, 12:33

Открытие должно помочь в исследованиях заболеваний органов брюшной полости; новый орган уже вносят в учебники для студентов-медиков

Общество

В Софии Киевской обнаружили тысячелетнюю надпись

4 Января, 13:34

Автограф художника заметили ученые, а в целом в Софии исследовано почти семь тысяч граффити - большинство записей религиозного характера

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

Ученые назвали новую причину вымирания динозавров

4 Января, 03:00

Биологи Флоридского университета исследовали эмбрионы двух динозавров

Наука и Технологии

Зрительный контакт не всегда легко поддерживать. Фото: psychologos.ru

Почему людям сложно смотреть друг другу в глаза

4 Января, 02:59

Исследователи предполагают, что иногда мы отводим глаза, чтобы избежать перегрузки мозга

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.