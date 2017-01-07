Найден источник таинственных радиосигналов из дальнего космоса

В журнале Nature вышла статья, в которой американские и европейские астрофизики объявляют о том, что впервые за 7 лет изучения им удалось установить источник радиоволн, – передает "Популярная Механика".



Впервые FRB зафиксировали в 2007 году. Как объясняется в статье, если бы человек видел радиоизлучение, небо бы казалось нам ужасно беспокойным из-за постоянных вспышек радиоизлучения. Многие из них появляются в результате атмосферных процессов, частью мы обязаны Солнцу и более удаленным астрономическим объектам. Но радиоволны, зафиксированные в 2007, показались бы весьма необычны даже для глаз, способных видеть в радиодиапазоне. Эти волны очень быстро меняли частоту с очень высокой на очень низкую. Это можно объяснить только расссеянием волны, происходящим по мере очень долгого путешествия через космическое пространство.

FRB приходили из очень далеких источников — возможно, находящихся в миллионах световых лет от Млечного Пути. Но в таком случае источники этих сигналов должны быть очень мощными, чтобы хотя бы какая-то часть его излучения добралась до Земли через это огромное расстояние. Семь лет ученые искали объяснение FRB через пульсары и умирающие в сверхмассивных черных дырах галактики, но ни одну гипотезу не удалось подтвердить — главным образом потому, что сигналы удавалось фиксировать довольно редко. Человек, к сожалению, не видит радиоволны, а чувствительные телескопы хоть и способны зафиксировать сигнал, но единомоментно могут наблюдать только очень небольшой участок неба. Пока источники FRB оставался невыясненным, нельзя было ничего сказать о том, что служит его причиной.

И только в начале этого года астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны. Для этого ученые использовали интерферометры — сети радиотелескопов, которые, работая вместе, охватывают куда больший участок неба, чем отдельностоящие приборы. С помощью аппаратов Европейской РСДБ-сети и Very Long Baseline Array (VLBA, антенной решётки со сверхдлинными базами) — радиоинтерферометра, принадлежащего Национальной Радиоастрономической Обсерватории США, математик из Стэнфорда Сурав Чаттерджи (Sourav Chatterjee) и его коллеги сделали несколько фотографий единственного известного источника повторяющихся FRB.

Однако до окончательных выводов о происхождении FRB еще далеко. Наблюдения Чаттерджи и его коллег доказывают внегалактическое происхождение FRB, а также указывают на то, что, вопреки ожиданиям некоторых ученых, радиоволны не исходят из ядра молодой галактики, в которой активно рождаются новые звезды. Напротив, источник больше напоминает центр относительно неяркой галактики.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.