Найден "недостающий элемент" ядра Земли

Химический состав ядра Земли примерно на 85% состоит из железа, на 10 – из никеля. Оставшиеся пять процентов остаются загадкой

Геофизики из Японии объявили о том, что им удалось определить так называемый недостающий элемент химического состава ядра Земли. Об этом сообщает BBC News.

Речь идет об элементе, который ученые пытаются идентифицировать уже много лет. Известно, что химический состав ядра Земли примерно на 85% состоит из железа, на 10 – из никеля. Оставшиеся пять процентов остаются загадкой. Японские ученые считают, что этим элементом является кремний. К такому выводу они пришли экспериментальным путем.

Команда исследователей под руководством Эйдзи Отани смешала железо, никель и кремний. Смесь подвергли воздействию высокой температуры и давления, смоделировав условия, характерные для центра Земли. Показатели искажения волн при проходе через нее полностью совпали с поведением сейсмических волн, проходящих через ядро нашей планеты.

По словам Отани, окончательно присутствие и долю кремния в ядре еще предстоит подтвердить. Кроме того, открытие не означает, что в составе ядра не присутствуют другие химические элементы. Критики же отмечают, что существует и альтернативная теория.

Такие сложные эксперименты могут показать, какой была Земля внутри сразу после того, как сформировалась около четырех с половиной миллиардов лет назад, – так прокомментировал исследование профессор Саймон Редферн из Университета Кембриджа. – Но другие исследователи недавно предположили, что в составе ядра важную роль также может играть кислород. Возможно, новые знания помогут определить, какое количество кислорода присутствовало в только что сформировавшемся ядре".

Ранее ученые пришли к выводу, что ядро Земли будет оставаться горячим еще как минимум миллиард лет, а это значит, что и "срок службы" планеты составляет гораздо больше, чем еще недавно предполагали специалисты.