Найдены доказательства голографической Вселенной

Сегодня, 19:03

Ученые считают, что все мироздание может быть представлено в виде двумерной плоскости, которая накладывается на границу наблюдаемой Вселенной

Фото: AFP
Фото: AFP

Международная группа космологов из Канады, Великобритании и Италии получила данные, свидетельствующие в пользу теории голографической Вселенной.

Голографический принцип гласит, что информация, содержащаяся внутри определенного объема пространства, закодирована в границах, окружающих эту область.

Он также предполагает, что все мироздание может быть представлено в виде двумерной плоскости, которая накладывается на границу наблюдаемой Вселенной. Принцип был представлен в рамках квантовой гравитации — области физики, которая пытается объяснить гравитацию, описываемую теорией относительности Эйнштейна (ОТО), законами квантовой механики.

Принципы квантовой гравитации используют, чтобы выяснить, что происходило во время Большого взрыва, когда вся масса Вселенной находилась в сверхплотном объеме и попадала под действие квантовых эффектов. Голографическая теория позволяет упростить трехмерную Вселенную, в которой действует гравитация, до двухмерной, и таким образом решить противоречия, возникающие при попытке совместить ОТО с квантовой механикой.

Космологи использовали двумерную модель Вселенной, которая на основе наблюдаемых ранее параметров, смогла в точности воспроизвести картину микроволнового фона — теплового излучения, равномерно заполняющего космическое пространство. Полученные результаты свидетельствуют в пользу применимости голографического принципа, хотя пока и не опровергают стандартные космологические модели.
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