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Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией (видео) Наука и Технологии Наиболее мощным средством является радиотелескоп Аресибо

Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией (видео)

Сегодня, 00:46

Наиболее мощным средством является радиотелескоп Аресибо


Эксперты образовательного канала Wendover Productions видеохостинга YouTube назвали наиболее вероятный способ контакта землян с гипотетической инопланетной цивилизацией. По их мнению, первая коммуникация между мирами скорее всего будет произведена при помощи радиосвязи.

Наиболее мощным средством для обеспечения контакта со стороны Земли в настоящее время, как отмечает Wendover Productions, является радиотелескоп Аресибо, расположенный в Пуэрто-Рико.
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Источник:

Lenta.ru

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