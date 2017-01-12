Названо точное время рождения Луны

Группа американских геофизиков вычислила точно время появления Луны в Солнечной системе.



Об этом сообщает Science Advances.

Согласно исследованию ученых, формирование коры спутника Земли началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на то, Луна появилась в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.

К таким выводам специалисты пришли после того, как провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона. Именно он содержится в доставленном со спутника на планету Apollo 14 реголите.

По словам экспертов, точное время формирования Луны поможет определить ее происхождение.

Тем временем NASA показало спуск зонда на Титан.