Названо точное время рождения Луны
Ученые провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона
Группа американских геофизиков вычислила точно время появления Луны в Солнечной системе.
Об этом сообщает Science Advances.
Согласно исследованию ученых, формирование коры спутника Земли началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на то, Луна появилась в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.
К таким выводам специалисты пришли после того, как провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона. Именно он содержится в доставленном со спутника на планету Apollo 14 реголите.
По словам экспертов, точное время формирования Луны поможет определить ее происхождение.
Тем временем NASA показало спуск зонда на Титан.
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