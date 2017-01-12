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Названо точное время рождения Луны http://www.segodnya.ua/img/article/7876/43_main.1484225213.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/43_tn.1484225213.jpg Наука и Технологии Ученые провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона

Названо точное время рождения Луны

Сегодня, 14:43

Ученые провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона

Луна появилась в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы. Фото: AFP
Луна появилась в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы. Фото: AFP

Группа американских геофизиков вычислила точно время появления Луны в Солнечной системе.

Об этом сообщает Science Advances.

Согласно исследованию ученых, формирование коры спутника Земли началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на то, Луна появилась в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы. 

К таким выводам специалисты пришли после того, как провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона. Именно он содержится в доставленном со спутника на планету Apollo 14 реголите.

По словам экспертов, точное время формирования Луны поможет определить ее происхождение.

Тем временем NASA показало спуск зонда на Титан.
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