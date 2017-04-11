Названы пять самых опасных вулканов Земли

Примерно с 1600 года, как отмечает ученый, из-за вулканов умерли около 280 тысяч человек

Географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. Об этом сообщает The Conversation.

По мнению ученого, наибольшую опасность для жизни людей представляют действующие вулканы Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Пэктусан (Северная Корея).

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Примерно с 1600 года, как отмечает Блэккетт, из-за вулканов умерли около 280 тысяч человек. Например, из-за голода, наступившего после извержения вулкана Тамбора в 1815 году, скончались 92 тысячи человек, а извержение Кракатау в 1883 году спровоцировало цунами, унесшее жизни 36 тысяч человек.

С 1980-х годов смертность из-за вулканов неуклонно снижается, однако, по мнению Блэккетта, в значительной степени это обусловлено случайными причинами и не является результатом повышенной готовности к наступлению катастрофы.