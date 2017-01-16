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Названы самые опасные пароли 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7887/23_main.1484578921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/23_tn.1484578921.jpg Наука и Технологии Среди опасных представителей списка пароли "111111", "password", "123123" и другие очевидные сочетания цифр и букв

Названы самые опасные пароли 2016 года

Сегодня, 17:17

Среди опасных представителей списка пароли "111111", "password", "123123" и другие очевидные сочетания цифр и букв

Выбирайте сложные комбинации для паролей. Фото: AFP
Выбирайте сложные комбинации для паролей. Фото: AFP

Самым опасным паролем в 2016 году стала комбинация "123456", на втором месте — ее расширенный вариант "123456789", а на третьем — "qwerty".

Об этом сообщил Digital Trends со ссылкой на приложение для хранения Keeper, которое опубликовало список самых распространенных паролей 2016 года, использование которых небезопасно.

Среди других опасных представителей списка пароли "111111", "password", "123123" и другие очевидные сочетания цифр и букв. 

Кроме того в перечень попали также комбинации "18atcskd2w" и "3rjs1la7qe", которыми, по мнению экспертов Keeper, пользуются боты, когда рассылают спам и фишинговые сообщения.
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