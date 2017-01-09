Николаевский бронетанковый завод приступил к разработке улучшенной версии БРДМ-2

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", разрабатывает новый вариант модернизации советской разведывательной бронированной машины БРДМ-2. Об этом пишет МОУ в своем издании "Народная армия", передает УНН.

Так, в соответствии с требованиями Министерства обороны Украины и пожеланий ряда иностранных заказчиков специалистами предприятия начата работа по созданию более защищенной версии бронемашины БРДМ-2. Она будетбудет иметь усиленную защиту и улучшенные тактико-технические характеристики.



Предполагается, что обновленная боевая машина, созданная на базе БРДМ-2, получит новый, более мощный и экономичный дизельный двигатель FTP Iveco Tector. Компоновка носовой части БРДМ претерпевает существенные изменения. Для усиления бронирования лобовой части решили полностью отказаться от люков водителя и командира. Зато предусмотрена возможность дополнительной бронезащиты. При этом на бронеавтомобиль может быть установлена дополнительная решетка для обеспечения защиты от ручных противотанковых гранат различных видов.

Также планируется усилить вооружение бронемашины установлением нового дистанционно управляемого боевого модуля с пушкой 23 мм и спаренным пулеметом 7,62 мм. Это позволит значительно повысить уровень огневой мощи обновленной боевой машины.



Ожидается, что первый опытный образец новой боевой машины будет создан в середине 2017 года.