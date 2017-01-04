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Новейший беспилотный автомобиль вышел из строя во время презентации (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/62_main.1483538438.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/62_tn.1483538438.jpg Наука и Технологии Ведущему пришлось придумывать, как спасти ситуацию, после того как новинка отказалась реагировать на нажатие кнопок

Новейший беспилотный автомобиль вышел из строя во время презентации (видео)

Сегодня, 16:00

Ведущему пришлось придумывать, как спасти ситуацию, после того как новинка отказалась реагировать на нажатие кнопок


Представители американской компании Faraday Future презентовали в Лас-Вегасе новый электрокар-внедорожник FF91 с функцией автопилота. Однако во время демонстрации возможностей новейшего автомобиля тот отказался выполнять некоторые команды. "Кажется, сегодня он ленится", — заявил один из разработчиков.

Старший вице-президент по разработке Faraday Future Ник Сэмпсон предлагает одному из главных инвесторов компании Цзю Юэтину протестировать функцию автоматической парковки электрокара. Бизнесмен нажал кнопку на двери машины, но ничего не произошло.



 
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