Новейший беспилотный автомобиль вышел из строя во время презентации (видео)

Ведущему пришлось придумывать, как спасти ситуацию, после того как новинка отказалась реагировать на нажатие кнопок

Представители американской компании Faraday Future презентовали в Лас-Вегасе новый электрокар-внедорожник FF91 с функцией автопилота. Однако во время демонстрации возможностей новейшего автомобиля тот отказался выполнять некоторые команды. "Кажется, сегодня он ленится", — заявил один из разработчиков.

Старший вице-президент по разработке Faraday Future Ник Сэмпсон предлагает одному из главных инвесторов компании Цзю Юэтину протестировать функцию автоматической парковки электрокара. Бизнесмен нажал кнопку на двери машины, но ничего не произошло.







