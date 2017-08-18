Новое приложение заставляет пользователей "танцевать" мемы лицом

18 Августа 2017, 18:19

В игре необходимо под музыку изображать появляющиеся на экране нарисованные рожицы


В сети набирает популярность мобильное приложение Face Dance, в котором пользователи должны с помощью лица изобразить известные мемы, сообщает Mashable.

Издание отмечает, что приложение уже стало вирусным в азиатских странах. Чтобы набрать очки, необходимо под музыку изображать появляющиеся на экране нарисованные рожицы. Сервис использует технологию распознавания лиц, чтобы определить, смог ли пользователь правильно сымитировать выражение лица.

Жители Филиппин, Вьетнама и Гонконга уже запустили в соцсетях хештег #FaceDanceChallenge, под которым выкладывают наиболее смешные видео и соревнуются в умении показать самый нелепый танец лица.

Программа доступна пользователям мобильных телефонов на базе iOS и Android. Она загружена уже более 700 тысяч раз и возглавила чарты в магазинах приложений в Таиланде и Гонконге.
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