Подводный робот снял на видео новые красочные формы жизни Антарктики (видео)

Ученые спустили аппарат в воду через небольшое отверстие, просверленное во льду

Подводный робот снял на видео новые красочные формы жизни Антарктики

Подводный робот предоставил ученым редкую возможность заглянуть под антарктический морской лед.

Сотрудники Австралийской антарктической службы (AAD) прикрепили камеры к дистанционно управляемому аппарату. Подводный робот оснащен регистратором данных SeapHox, который фиксирует кислотность, содержание кислорода, соленость и температуру морской воды.

Ученые спустили аппарат в воду через небольшое отверстие, просверленное во льду недалеко от исследовательской станции "Кейси". Она расположена на Земле Уилкса – части территории Восточной Антарктиды.

"Полученное видео показывает среду обитания, которая намного красочнее и разнообразнее. На кадрах видны губки, морские пауки, морские ежи, морские огурцы и морские звезды", — говорит биолог из AAD Гленн Джонстон.

Все существа, которые были запечатлены на видео, живут круглый год в воде при температуре минус полтора градуса по Цельсию. И место их обитания на протяжении десяти месяцев в году покрыто полутораметровой коркой льда.

"Иногда айсберг может сдвинуться и уничтожить несчастное сообщество, но в основном морской лед защищает его от различных штормов, которые бушуют чуть выше. Такая защита помогает среде оставаться относительно стабильной и в ней процветает биоразнообразие", — сказал Джонстон.