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Полным людям сложнее заставить себя двигаться – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7853/66_main.1483451653.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/66_tn.1483451653.jpg Наука и Технологии Все дело в биохимии мозга, которая не дает получать удовольствие от занятий спортом

Полным людям сложнее заставить себя двигаться – ученые

Сегодня, 23:30

Все дело в биохимии мозга, которая не дает получать удовольствие от занятий спортом

Ученые изучали роль дофамина.Фото: Viveris.ru
Ученые изучали роль дофамина.Фото: Viveris.ru

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США в экспериментах на мышах доказали, что полным животным сложнее заставить себя двигаться не только-из-за лишнего веса, но и из-за биохимии мозга, которая не дает людям с лишним весом получать удовольствие от занятий спортом, пишет "Популярная механика".
 
Руководитель исследовательской группы Алексай Кравитц (Alexxai V. Kravitz) раньше занимался изучением болезни Паркинсона. Начав работать с ожирением, ученый поразился сходству некоторых поведенческих особенностей мышей с болезнью Альцгеймера и с ожирением. Это сходство натолкнуло Кравитца на мысль о том, что низкая активность мышей с избыточным весом объясняется ошибками в работе нейромедиатора дофамина.

Предыдущие исследования роли дофамина в регулировании поведения пациентов с ожирением концентрировались на роли этого вещества в процессе вознаграждения. Действительно, дофамин влияет на то, как животные чувствуют себя во время и после приема пищи.

В эксперименте мышей на 18 недель посадили на разные диеты: одну группу кормили жирной пищей. Контрольную группу кормили более здоровым кормом. Уже на четвертой неделе мыши из первой группе стали двигаться заметно меньше. К удивлению ученых, потеря активности произошла раньше, чем мыши набрали большую часть лишнего веса.

Затем ученые измерили содержание шести основных акторов сигнального пути дофамина и обнаружили у мышей, сидевших на жирной диете, пониженное содержание одного из белков-рецепторов дофамина D2. Этого достаточно, чтобы объяснить отсутствие воли к движению, считают специалисты.

Дополнительные эксперименты позволили уточнить, что дефицит D2 сам по себе не влиял на набор массы, а только сказывался на двигательной активности животных.
здоровье, ученые, ожирение

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