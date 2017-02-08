Пользователи, которые разжигают ненависть, будут навсегда отлучены от Twitter

Также компания Twitter сообщила, что работает над созданием системы так называемого "безопасного поиска"

Сервис микроблогов Twitter расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в социальной сети.

Согласно сообщению компании, Twitter будет устанавливать личность пользователей, чьи аккаунты были заблокированы за оскорбительное поведение. Это делается для того, чтобы они не могли создать новые аккаунты, то есть были навсегда отлучены от Twitter, передает Русская служба Би-би-си.

Также компания Twitter сообщила, что работает над созданием системы так называемого "безопасного поиска", которая будет исключать твиты с потенциально чувствительным содержанием. Твиты с потенциально оскорбительным содержанием удаляться не будут, однако система их исключит из результатов поиска по конкретному запросу.

Twitter также работает над исключением из поиска потенциально оскорбительных и "низкокачественных" обсуждений, которые мало связаны с заданной темой. Эти обсуждения также не будут удаляться, но станут менее заметны для пользователей.

В мае прошлого года Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали кодекс по борьбе с агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете, предусматривающий удаление экстремистского контента со всех упомянутых ресурсов в течение суток.

Согласованный компаниями кодекс предполагает также возможность блокировки аккаунтов, на которых были опубликованы посты с экстремистским содержанием.



